Балаково, 27 июня. Тренер по гимнастике оскорбляла своих воспитанниц и заставляла сидеть на шпагате в поезде. Как сообщили очевидцы, спортивная руководительница находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.



Пассажиры поезда оказались возмущены подобным жестоким отношением со стороны тренера и вызвали полицию. Сейчас ситуацию изучают правоохранительные органы и власти Балаково.

«Разумеется, подобное поведение является абсолютно неподобающим. Тут не может быть никаких оправданий: вести себя подобным образом нельзя ни в коем случае. Надеюсь, данный «горе-специалист» будет немедленно уволен из спортивной школы без права работать с детьми в дальнейшем», — рассказала корреспонденту ФАН детский тренер Алина Фетисова.

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