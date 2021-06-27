Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июня 15:26
15:26
Происшествия
Суд в Липецкой области арестовал 19-летнего организатора «групп смерти»
15:23
Евро 2020
Андрей Талалаев считает закономерным результат сборной России на Евро-2020
15:22
Происшествия
Купание в бочке закончилось смертью для подростка в Подмосковье
15:18
Общество
Врач-терапевт поддержал совет Роспотребнадзора избегать физических нагрузок в жару
15:15
Общество
Число жертв коронавируса в Пензенской области перевалило за тысячу
15:11
Общество
Эксперты Роскачества проверили более 40 марок пельменей
15:08
Общество
Фальков объяснил, нужен ли ПЦР-тест на COVID-19 при поступлении в российские вузы
15:08
Экономика
Бизнес стал чаще использовать СБП после обнуления комиссии
15:07
Общество
Нижегородские медведи отправились в «свадебное путешествие» и попали на видео
15:06
Весь мир
Северо-запад США накрыла небывалая жара
Все новости

Саратовский тренер оскорбляла юных гимнасток и заставляла делать шпагат в поезде

  /   Обновлено: 27 июня 2021 15:24
Происшествия
Саратовский тренер оскорбляла юных гимнасток и заставляла делать шпагат в поезде
freepik.com  /  Designed by Freepik

Балаково, 27 июня. Тренер по гимнастике оскорбляла своих воспитанниц и заставляла сидеть на шпагате в поезде. Как сообщили очевидцы, спортивная руководительница находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Пассажиры поезда оказались возмущены подобным жестоким отношением со стороны тренера и вызвали полицию. Сейчас ситуацию изучают правоохранительные органы и власти Балаково.  

«Разумеется, подобное поведение является абсолютно неподобающим. Тут не может быть никаких оправданий: вести себя подобным образом нельзя ни в коем случае. Надеюсь, данный «горе-специалист» будет немедленно уволен из спортивной школы без права работать с детьми в дальнейшем», — рассказала корреспонденту ФАН детский тренер Алина Фетисова. 

Ранее автомобиль переехал ноги девушке на пешеходном переходе в Саратове. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Саратовский тренер оскорбляла юных гимнасток и заставляла делать шпагат в поезде
тренер саратовская область гимнастика
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru