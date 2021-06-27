Моряки Балтийского флота начали подготовку к параду в честь Дня ВМФ

Балтийск, 27 июня. Экипажи кораблей Балтийского флота начали подготовку к проведению парада и военно-спортивного праздника в честь Дня ВМФ.

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что в этом году в праздничном показе будут принимать участие свыше 30 боевых кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения.

Жителям и гостям Балтийска в ходе мероприятий покажут уничтожение участка минного заграждения корабельной тральной группой, поиск подлодки условного противника, нанесение ракетного удара по «вражеским» кораблям, высадку морского десанта и множество других эпизодов.

На площади Балтийской Славы также будет развернута выставка образцов военной техники, вооружения и средств инженерного обеспечения российского флота.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в военных парадах по случаю Дня ВМФ РФ 25 июля будут задействованы до 15 тысяч военнослужащих и 200 кораблей. Торжественные шествия пройдут в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске и Владивостоке, а также в Средиземном море в порту Тартус.