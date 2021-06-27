Экономисты обнаружили «патриотичную дыру» в торговле Украины с Россией

На Украине подвели промежуточные итоги взаимной торговли с Россией с начала нынешнего года. Чиновники обнаружили, что она не только идет своим чередом, но по ряду позиций резко активизировалась. При этом Украина торгует с РФ себе в убыток, имея огромное отрицательное сальдо. Корреспондент ФАН передает из Киева.

По данным украинского Госстата, в нынешнем году на фоне глубокой «заморозки» политических взаимоотношений серьезно активизировалось торговое сотрудничество между Украиной и Россией. Сначала, по итогам первого квартала, показатели вроде бы ушли в минус (в сравнении с 2020-м экспорт упал на 0,1%, а импорт — на 3,5%). Но уже в марте 2021-го произошел всплеск — экспорт резко вырос на 24,8% (до 267 млн долларов), а импорт — на 9,6% (до 433 млн.).

По данным Государственной таможенной службы Украины, с января по апрель этого года из России на Украину было импортировано товаров на 1,64 млрд долларов. В апреле объемы российского импорта превысили 472 млн долларов (почти на 10% больше, чем за март). По экспорту также идет увеличение — за четыре месяца он составил 916 млн. А вот негативное торговое сальдо Украины превысило 721 млн долларов — именно на такую сумму Киев приобрел у Москвы товаров больше, чем продал.

Активизацию двусторонней торговли (на фоне агрессивной политической риторики Киева) прокомментировал даже замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Он объяснил рост тем, что украинские олигархи и госкомпании активно закупают продукцию в России. Но, по словам экспертов, закупаются российским не только гиганты, но также мелкие и средние компании. В украинской рознице за последние год-полтора серьезно увеличился ассортимент сладостей, косметики, бытовой химии и других товаров из РФ.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

В прошлом году Россия вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Украины (после Китая и Германии). Было импортировано товаров на 4,6 млрд долларов, экспортировано — на 2,7 млрд. По итогам первой трети этого года Россия опустилась на четвертую строчку в топе торговых партнеров — на долю импорта-экспорта из РФ пришлось 5,5% внешнеторгового оборота Украины на сумму в 2 млрд. Лидирует в списке торговых партнеров Незалежной Китай (13% оборота на 4,3 млрд), за ним идет Польша (6,9% общего оборота на 2,2 млрд), на третьем— Германия (6,5% на 2,1 млрд).

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что в целом Украина за прошлый год импортировала российских товаров и услуг на 6,7 млрд долларов, несмотря на санкции.

«Сегодня, несмотря на все взаимные санкции, которые ввел еще Порошенко и добавляет Зеленский, товарооборот у нас составляет около 11 млрд долларов. При этом по экспорту из РФ только в 2020 году закупалось товаров и услуг на 6,7 млрд, все эти доходы получила Россия», — сказал Козак.

В первом квартале 2021 года, по его данным, экспорт товаров и услуг на Украину из РФ не упал, а, наоборот, вырос на 1,5% в ценовом выражении и на 20% — в физическом объеме. Интересно, что по отдельным позициям наблюдается резкое увеличение экспорта: например, в этом году на 54% выросли поставки из Украины пороха и взрывчатых веществ. Не менее активно Незалежная снабжает Россию донорской кровью — в РФ уходит почти 9% всех ее объемов.

Федеральное агентство новостей /

По данным Украинского института политики, общая сумма товарооборота между Украиной и РФ за последние семь лет составила 81,17 млрд долларов.

«Украино-российские торговые отношения и война в Донбассе существуют как будто в разных измерениях. В последние семь лет боевые действия, как оказалось, не помеха бизнесу. Парадоксально и цинично выглядит, когда многие украинские политики продолжают спекулировать на теме войны, но при этом ведут активную бизнес-деятельность с РФ. При этом около 20% из 80 млрд долларов пошло в бюджет РФ в виде налогов и сборов, а это не менее 16,2 млрд долларов. Для сравнения: стоимость Крымского моста — 4 млрд долларов, а Крыму в 2020 году было выделено 2–3 млрд долларов», — отметили украинские эксперты.

Как подтвердил на брифинге в Киеве известный киевский экономист Алексей Кущ, Россия по-прежнему входит в пятерку главных торговых партнеров Украины, которая ежегодно получает огромную «торговую дыру» на 1,5–2 млрд долларов в своем балансе.

«Владимир Зеленский недавно выдвинул странную геополитическую модель. На встрече с делегацией Конгресса США он заявил: «Северный поток — 2» отключит Украину от поставок газа, а, значит, отключит ее как минимум от 3 млрд долларов в год. Нам нечем будет платить за содержание украинской армии». В этой модели массовой политической шизофрении выходит, что без денег «Газпрома» Украина даже не в силах финансировать свою армию, — отметил Кущ. — Похожий когнитивный диссонанс наблюдается и в сфере торговли Украины с РФ, которая продолжает оставаться среди крупнейших торговых партнеров. А если копнуть глубже, то выяснится, что из-за торговых ограничений последних лет в отношениях Украины и РФ возник хабовый посредник в виде Белоруссии».

ФБА «Экономика сегодня» . / Леонид Андросов

Кроме того, напомнил аналитик, даже чисто белорусские поставки продукции — это капитализация за счет Киева совместного проекта Минска и Москвы — Союзного государства.

«Чем больше мы покупаем товаров у Белоруссии, тем меньше РФ приходится дотировать своего главного союзника. Поэтому в оценке объемов взаимного товарооборота РФ и Украины логично учитывать и параметры торговли с Беларусью. То есть, если в 2020 году товарооборот Украины с РФ составил 7,2 млрд долларов, то к этой сумме нужно добавить еще и 4,2 млрд долларов взаимной торговли с Минском. То есть суммарно торговый оборот между Украиной и Союзным государством составил в прошлом году 11,4 млрд долларов. Это чуть меньше, чем у главного торгового партнера Украины — Китая с 15,4 млрд долларов, и намного больше, чем у второго партнера — Германии с 7,4 млрд долларов», — указал аналитик.

Алексей Кущ подчеркнул, что когнитивный диссонанс очевиден и в развитии отношений Украины с крупнейшими державами.

«Стратегический политический партнер Киева — США, но эта страна с нами почти не торгует, и не вкладывает инвестиций в нашу экономику. Зато американцы вводят пошлины на украинский металл в размере 25%, не позволяя даже делать из него продаваемые нам американские локомотивы, — отметил экономист. — При этом торговый партнер номер один для Украины — Китай, с которым мы успели испортить отношения декоммунизацией и изгнанием инвесторов из «Мотор Сич». Украинская промышленная продукция даром не нужна в ЕС, но при этом украинцев кормят сказками о «промышленном безвизе», который лишь ускорит деиндустриализацию нашей экономики. Ведь европейцы не покупают наши котлы или насосы не из-за того, что на них нет принятых в ЕС сертификатов. А потому что они им просто не нужны — что с сертификатами, что без».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

В то же время, отметил Кущ, промышленная продукция Украины по-прежнему нужна на постсоветском пространстве.

«Если охлаждение торговых отношений с РФ укладывается в логику последних лет, то почему торгпредства Украины ушли из Казахстана, Средней Азии и Азербайджана? Ведь эти страны ничем враждебным в отношении нас не отметились, — заявил эксперт. — В последние годы наше торговое взаимодействие с РФ стало объектом мифотворчества. Покупка российского топлива, которое в том числе используется для заправки танков ВСУ, — это тактический балл в пользу Киева, равно как и транзит российского газа. А продажа наших потребительских и промышленных товаров на рынке РФ — это минус в карму импортозамещения России, и плюс к нашему промышленному развитию (рост ВВП, рабочие места, налоги в украинский бюджет). Это нельзя назвать стратегией, но это хоть какая-то тактика на период выработки экономического иммунитета. Проще говоря: вначале нужно стать сильными и богатыми, а потом позволять себе широкие жесты. Ну а пока «бедный дворянин не может требовать пылкой любви».

ПолитРоссия /

Аналитик отметил, что в нынешней тяжелой политической ситуации на фоне деиндустриализации национальной экономики Украине за год все же удалось поставить в РФ промышленную продукцию (электротехника, котлы, реакторы и т. д.) на сумму 241 млн долларов.

«Украина даже умудрилась продать в РФ порох и взрывчатку на сумму в 50 тысяч долларов. Данные украинской таможни выявили и регулярные поставки в РФ с Украины донорской крови и препаратов из нее. Как известно, кабмин еще в 2016-м разрешил экспорт донорской крови из Украины под тем предлогом, что в стране ее «излишки». В общем, странная у наших политиков выходит война, когда «агрессору» продают порох, взрывчатку, да еще и делятся с ним кровью… Все это в очередной раз показывает всю глубину невротического восприятия на Украине таких рациональных вещей, как международная торговля и экономика. Наша власть не хочет идти по пути прагматичных отношений, просто определив товары критического импорта из РФ, и перечень собственной продукции, которую выгодно продавать России. Но вреда такой «санкционный протекционизм» наносит очень много — ведь из-за этого мы получаем ежегодную «торговую дыру» с РФ на 1,5–2 млрд долларов. Зато это «патриотичная дыра», — резюмировал Алексей Кущ.

Последние политические сигналы из Берлина, Парижа и Брюсселя, где потихоньку начали сворачивать антироссийскую повестку, вызвали недоумение и тревогу у украинских политиков. В Киеве прекрасно понимают, что если Евросоюз начнет отменять санкции и восстанавливать партнерство с Москвой, политическая роль Украины в Европе может упасть до нуля.