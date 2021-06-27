Расчеты С-400 «Триумф» отразили удар баллистических ракет на учениях в Ленобласти

Санкт-Петербург, 27 июня. Боевые расчеты С-400 «Триумф» Западного военного округа провели тренировку по отражению удара баллистических ракет «противника» в Ленинградской области.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что в ходе учений военнослужащие командного пункта и двух зенитных ракетных дивизионов после получения учебного сигнала о нарушении воздушных границ были в кратчайшие сроки приведены в боевую готовность.

Условия внезапного ракетного удара были воспроизведены специальной тренажерной аппаратурой. Расчеты выполнили электронные пуски ракет, уничтожив все обнаруженные цели. Отмечается, что военнослужащие имели минимально-ограниченное время для принятия решения.

По данным оборонного ведомства, оснащенный ЗРС С-400 зенитный ракетный полк Западного военного округа заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне в 2020 году.

Ранее военный эксперт заявил, что появление ЗРС С-500 сделает систему ПВО России практически неуязвимой для вражеских ракет. Эта система относится к совершенно новому виду оружия, которое совмещает в себе функции комплексов ПВО и ПРО, передает «Царьград».