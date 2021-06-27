Шесть человек пострадали при столкновении машин в Кемерово

Кемерово, 27 июня. ДТП произошло на пересечении улиц Тухачевского и Гагарина. Пострадали шесть человек.

Водитель автомобиля Kia Rio при повороте налево не предоставил преимущество «Ладе-Приоре» и врезался в нее. От удара отечественный автомобиль отскочил на тротуар и нанес травмы пешеходам, сообщили в областном ГИБДД.

В ДТП пострадали пассажир Kia Rio, водитель и два пассажира «Лады-Приоры», в том числе семилетняя девочка. За медицинской помощью обратились два пешехода, среди них была 17-летняя девушка. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В деревне Шаганино столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, сообщало РИАМО. В результате ДТП погиб водитель двухколесного транспорта.