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Биологи обнаружили у шмелей необычную способность для поиска богатых нектаром цветов

Наука
Биологи обнаружили у шмелей необычную способность для поиска богатых нектаром цветов
pixabay.com/PD

Лондон, 27 июня. Земляные шмели способны ориентироваться на разницу во влажности, чтобы определить наиболее богатые нектаром растения.

Область повышенной влажности возникает над цветком благодаря испарению воды или нектара. Об этом рассказали биологи из Бристольского и Эксетерского университетов.

«Цветы развили огромное количество различных способов привлечения опылителей, которые задействуют все органы чувств насекомых», — объяснил ведущий автор исследования Майкл Харрап.

Чтобы это проверить, Харрап и его коллеги разработали искусственные цветы с уровнем влажности, который демонстрируют настоящие цветковые растения. Как оказалось, шмели спонтанно отдавали предпочтение цветам с более высокой влажностью.

Биологи из Панамы и США ранее обнаружили необычное «блюдо» в рационе питания актиний. Выяснилось, что эти морские хищники могут питаться не только мелкими беспозвоночными.

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