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Президент поручил кабмину разработать план по декарбонизации экономики РФ

  /   Обновлено: 27 июня 2021 14:20
Экономика
Президент поручил кабмину разработать план по декарбонизации экономики РФ
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 27 июня. Правительство России к 1 октября должно подготовить дорожную карту по сокращению углеродоемкости национальной экономики на период до 2050 года.

Такое поручение дал членам правительства президент РФ Владимир Путин. Текст документа опубликован на сайте Кремля в перечне поручений главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021). Как следует из поручения, декарбонизация российской экономики должна происходить не только за счет снижения выбросов CO2, но и благодаря повышению потенциала его поглощения лесами.

Кроме того, в России не позднее чем с 1 июля 2022 года должна начаться реализация проектов по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу, а также по увеличению потенциала их поглощения. Уточняется, что в нормативных документах по реализации таких проектов должна быть обязательно прописана возможность участия иностранных компаний.

Владимир Путин ранее поручил правительству внести изменения в антимонопольное законодательство. Чиновники должны отчитаться об исполнении до 31 декабря 2021 года.

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