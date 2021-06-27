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Экономия ГД на «звездности» гостиниц для депутатов достигнет 180 млн рублей

  /   Обновлено: 27 июня 2021 14:14
Экономика
Экономия ГД на «звездности» гостиниц для депутатов достигнет 180 млн рублей
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 27 июня. Снижать расходы планируют за счет предоставляемых парламентариям гостиничных номеров, объяснил руководитель Аппарата Госдумы Игорь Дивейкин.

Депутаты восьмого созыва получат менее дорогое временное жилье, сообщается на официальном сайте нижней палаты Федерального собрания. До получения служебных квартир депутаты живут в гостиничных номерах.

«Планируется, что экономия бюджетных средств за счет понижения «звездности» гостиниц до 4-х звезд в результате открытого аукциона составит 180 миллионов рублей», — отметил Дивейкин.

В Госдуме ранее предложили отменить НДС для предприятий общепита, где годовая выручка не превышает 2 миллиарда рублей. Если эксперимент признают успешным, практику распространят на другие компании.

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депутаты госдума гостиницы экономия дивейкин
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