Виктория Боня пообещала «плюнуть в рожу» Владимиру Соловьеву

Москва, 27 июня. Викторию Боню возмутило поведение популярного телеведущего Владимира Соловьева. Он напомнил бывшей участнице «Дома 2» ее же слова о чипировании и 5G.

Владимир Соловьев во время одного из эфиров вспомнил Викторию Боню в контексте разговора о вакцинации. Увлекшись комментариями на этот счет, телеведущий в запале сказал, что у Бони пятая точка вместо головы. Ответная реакция Виктории не заставила себя долго ждать — в своем Instagram она резко высказалась о Соловьеве, а заодно и о Губерниеве, который недавно стал участником скандала с Ольгой Бузовой.

Боня назвала Соловьева и Губерниева «недомужчинами» и отметила, что такой пример может плохо действовать на молодежь. Мальчики начинают думать, что так общаться с матерями и женами нормально, написала Виктория.

«В рожу все-таки плюну, когда увижу. Думала, не плюну, думала, мы поговорили, но я все-таки плюну» — заявила знаменитость.

Виктория отметила, что на самом деле из ее уст не звучало призыва к отказу от вакцинации — она лишь поделилась собственным мнением на этот счет. При этом свои слова обратно она не взяла, уверенно придерживаясь своей позиции. По словам Виктории, она и рада бы оказаться неправой, но пока так не происходит. В свою очередь, Владимир Соловьев не только привился от коронавируса сам, но уже успел это сделать повторно, чтобы не подвергать риску свое здоровье и жизнь окружающих.

Ранее Боня рассказала о голодовке и чистке организма ради сохранения молодости. По словам телезвезды, она регулярно придерживается строгих диет.