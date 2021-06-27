Путин выступит на торжественном приеме в честь выпускников военных вузов

Москва, 27 июня. Глава Российской Федерации Владимир Путин на следующей неделе проведет встречу с выпускниками военных высших учебных заведений.

На торжественный прием в Кремле, где выступит российский лидер, приглашены 80 лучших выпускников из 59 различных военных вузов страны. Кроме этого, к мероприятию присоединятся 40 иностранных выпускников вузов Минобороны России.

Также недавно стало известно, что Владимир Путин встретится с участниками Олимпиады в Токио, которая состоится в Японии с 23 июня по 8 августа. Встреча главы РФ со спортсменами запланировала на следующую неделю.