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«Сразу видно — русские»: смерч не испугал любителей купаний в Пензе

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Общество
«Сразу видно — русские»: смерч не испугал любителей купаний в Пензе
pxhere.com  / 

Пенза, 28 июня. Приближающийся ураган не стал поводом для прерывания летнего отдыха жителей города Пензы. Несмотря на возникшее неподалеку опасное природное явление, горожане продолжили купаться по соседству со стихией. 

Курьезный видеоролик очевидцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, что действие происходит на пруду, расположенном неподалеку от областного центра. В нескольких сотнях метров от отдыхающих заметна воздушная воронка, поднимающая пыль и листву высоко вверх. Тем не менее, никто не предпочел покинуть разогретую июньским Солнцем воду.

В комментариях к видеоролику горожане пошутили, что только русский человек способен продолжить купание в то время, когда на него надвигается смерч. 

«Сразу видно, что русские люди. Недалеко смерч крышу срывает, а русские купаются, наслаждаются погодой», — написал один из горожан в комментариях.

«Сразу видно — русские»: смерч не испугал любителей купаний в Пензе
Prt Scr vk.com  / 

Ранее ФАН сообщал, что в Пензенской области проходит смотр-конкурс на лучшее бомбоубежище. Цель мероприятия — мониторинг состояния защитных сооружений гражданской обороны и поддержание их в рабочем состоянии.

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