«Сразу видно — русские»: смерч не испугал любителей купаний в Пензе

Пенза, 28 июня. Приближающийся ураган не стал поводом для прерывания летнего отдыха жителей города Пензы. Несмотря на возникшее неподалеку опасное природное явление, горожане продолжили купаться по соседству со стихией.

Курьезный видеоролик очевидцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, что действие происходит на пруду, расположенном неподалеку от областного центра. В нескольких сотнях метров от отдыхающих заметна воздушная воронка, поднимающая пыль и листву высоко вверх. Тем не менее, никто не предпочел покинуть разогретую июньским Солнцем воду.

В комментариях к видеоролику горожане пошутили, что только русский человек способен продолжить купание в то время, когда на него надвигается смерч.

«Сразу видно, что русские люди. Недалеко смерч крышу срывает, а русские купаются, наслаждаются погодой», — написал один из горожан в комментариях.

Prt Scr vk.com /

Ранее ФАН сообщал, что в Пензенской области проходит смотр-конкурс на лучшее бомбоубежище. Цель мероприятия — мониторинг состояния защитных сооружений гражданской обороны и поддержание их в рабочем состоянии.