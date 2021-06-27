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Политолог Выдрин объяснил причины деградации Украины

  /   Обновлено: 27 июня 2021 14:05
Политика
Политолог Выдрин объяснил причины деградации Украины
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 27 июня. Деградация Украины происходит по всем направлениям - в экономике, политике и социальной сфере. Ситуацию попытался объяснить политолог и философ Дмитрий Выдрин.

У Украины хороший аграрно-сырьевой потенциал, но она продолжает катиться вниз, и в этом виноваты элиту, объяснил эксперт в беседе «Украина.ру». Именно элиты правят в экономической, политической и других сферах, а их образованность и порядочность определяют процветание страны и успех целого государства. Если этого не происходит, то надо менять элиты. По мнению Выдрина, в советское время случился отток лучших умов в столицу, когда все стремились учиться в МГУ или МФТИ.

При позитивном отборе по социальной лестнице чаще продвигаются люди, обладающие более высокими качествами. Негативный же отбор подразумевает преимущество в продвижении людей с низкими моральными и интеллектуальными способностями. На Украине больше распространен второй вариант, поэтому каждая новая элита еще хуже предыдущей, убежден политолог. Популярность негативного отбора на Украине похожа на национальную тенденцию, хотя такие правила диктует процесс глобализации во всем мире.

Что касается Украины, то страна сочетает в себе две тенденции — запрос на негативный отбор на уровне нации совпал с таким же запросом на глобалистском уровне. Случился некий резонанс, который усилил принцип негативного отбора в стране еще сильнее, подытожил Выдрин.

Ранее политолог Золотарев предположил причину, по которой Украина потеряла свою независимость. По его словам, политика страны стала похожа на бизнес, где все продается и покупается.

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