Глава Мосбиржи Денисов назвал ожидаемое число инвесторов в РФ к концу года

Москва, 27 июня. Общее число брокерских счетов россиян по итогам 2021 года может составить 15 миллионов, уверен председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.

По данным Банка России за первый квартал этого года, количество клиентов на брокерском обслуживании увеличилось на 29% — до 12,7 млн человек. Показатель составляет 15% от экономически активного населения страны. Клиенты брокеров приобрели ценных бумаг на 6 трлн рублей, прирост за квартал составил 13%, пишет РБК.

Согласно данным Мосбиржи, по итогам мая 2021 года было открыто 565 тысяч брокерских счетов. Всего сообщается о 12,2 млн открытых счетов. По словам Денисова, из общего числа зафондировано (не пустует) около 5 млн. Также фиксируются активные брокеры — это граждане, которые совершают минимум одну сделку в месяц: на фондовом рынке это 1,9 млн, а на валютном — около 900 тысяч.

Уже с 1 июля на Московской бирже стартуют торги с акциями 29 иностранных фирм. Таким образом, список ценных бумаг зарубежных компаний, представленных на площадке, достигнет 173 позиций.