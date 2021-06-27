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Путин примет участие в форуме регионального сотрудничества с Белоруссией

  /   Обновлено: 27 июня 2021 14:16
Политика
Путин примет участие в форуме регионального сотрудничества с Белоруссией
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 27 июня. Президент России Владимир Путин посетит новый форум регионального сотрудничества Москвы и Минска.

Информацию об этом озвучили в эфире телеканала «Россия-1». Известно, что форум состоится на следующей неделе. Первый такой форум состоялся в 2014 году в Минске, затем он проходил в Сочи, Москве, Могилеве и Санкт-Петербурге.

Ранее Путин поручил Правительству РФ продлить до 1 июля 2022 года программу льготной ипотеки со ставкой не более 7% и с максимальным размером кредита, не превышающим 3 млн рублей. Ее пролонгируют до следующего лета. Кроме того, глава государства распорядился организовать вакцинацию для трудовых мигрантов на территории России.

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