Путин примет участие в форуме регионального сотрудничества с Белоруссией

Москва, 27 июня. Президент России Владимир Путин посетит новый форум регионального сотрудничества Москвы и Минска.

Информацию об этом озвучили в эфире телеканала «Россия-1». Известно, что форум состоится на следующей неделе. Первый такой форум состоялся в 2014 году в Минске, затем он проходил в Сочи, Москве, Могилеве и Санкт-Петербурге.

Ранее Путин поручил Правительству РФ продлить до 1 июля 2022 года программу льготной ипотеки со ставкой не более 7% и с максимальным размером кредита, не превышающим 3 млн рублей. Ее пролонгируют до следующего лета. Кроме того, глава государства распорядился организовать вакцинацию для трудовых мигрантов на территории России.