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Ученые NASA обнаружили десятки замерзших озер под поверхностью Марса

Наука
Ученые NASA обнаружили десятки замерзших озер под поверхностью Марса
pixabay.com/PD

Вашингтон, 27 июня. Воды на Марсе оказалось больше, чем предполагалось ранее. Значительная ее часть находится под поверхностью Красной планеты.

Специалисты NASA провели анализ данных, полученных с аппарата Европейского космического агентства под названием Mars Express. В результате выяснилось, что воды на планете больше, чем считалось ранее, сообщает издание Daily Mail.

По словам ученых, под поверхностью Красной планеты обнаружены десятки замерзших озер. На них приходится от 33 до 99% недостающей воды на Марсе. Предполагается, что это связано со свойством скал, способных накапливать воду. Их возраст оценивается в миллиарды лет.

В ближайшее время NASA отправит на Марс специальный исследовательский вертолет. Он оснащен всего одним винтом. Вертолет предназначен для демонстрации возможности полета на Красной планете.

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