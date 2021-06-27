Владимир Путин проведет встречу с участниками Олимпиады в Токио

Москва, 27 июня. Президент России Владимир Путин примет в Кремле спортсменов, которые станут участниками летних Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин».

Точная дата встречи не сообщается, известно лишь, что мероприятие запланировано на следующую неделю. Олимпиада в Японии будет проходить с 23 июля по 8 августа.

Ранее стало известно, что организаторы Олимпийских игр собираются ужесточить контроль для спортсменов, въезжающих из шести стран. Особые меры будут касаться атлетов из Индии, Мальдив, Шри-Ланки, Афганистана, Пакистана и Непала. Власти Японии пошли на такие меры из-за активного распространения нового штамма коронавируса.