Десятки человек пострадали в ходе беспорядков в Ливане

Бейрут, 27 июня. В трех городах Ливана прошли беспорядки, участники которых пытались штурмовать офисы Центрального банка страны. Это произошло после того, как национальная валюта государства упала до рекордно низкого уровня в 17 500-18 000 ливанских фунтов за доллар по рыночному курсу.

В ливанском Триполи на севере страны десятки людей вышли на акции протеста. Нескольким демонстрантам удалось прорваться через ворота отделения банка, после чего они были остановлены силовиками. Другие участники беспорядков подожгли вход в правительственный офис. Также ряд протестующих прибыли к домам двух представителей законодательной власти, их задержали правоохранительные органы. Известно, что в одном из районов были слышны выстрелы, однако армии удалось разогнать активистов.

#Lebanon | More than a dozen people have sustained injuries as clashes broke out between #Lebanese security forces and protesters in the capital #Beirut and two major cities against deteriorating economic and living conditions.https://t.co/qkxDbblyWX — Alghadeer English (@alghadeertv_eng) June 27, 2021

Попытка штурма отделения Центрального банка была предотвращена силовиками и в южном городе Сидон.

Разрозненные акции также прошли в Бейруте, где люди, вышедшие на улицы, блокировали дороги и жгли покрышки.

Акции протеста вылились в столкновения с полицией, в результате которых есть пострадавшие. Согласно неподтвержденным официально данным, различные травмы получили десятки человек. При этом пострадавшие есть как среди протестующих, так и в рядах правительственных сил.

Затяжной кризис

Недовольство народа связано с ухудшающейся экономической, политической и социальной обстановкой в Ливане. В настоящее время население страны сталкивается с серьезным дефицитом топлива, продовольствия и медицинских препаратов, а также перебоями в подаче электроэнергии и водоснабжения.

После взрыва в порту Бейрута в 2020 году правительство ушло в отставку, а раскол в политическом руководстве государства не позволил создать новый эффективный орган власти, способный решить экономические проблемы и ликвидировать коррупцию.

В последние месяцы ситуация с топливом резко ухудшилась из-за сокращения государственных субсидий, что стало причиной многочасовых очередей на автозаправочных станциях.

Lebanon’s latest fuel crisis is compounded by its long-time infrastructure and urban planning crisis. Massive lines at gas stations cause massive traffic jams because highways lack access roads so gas stations (and all types of shops) are located directly on the highway. pic.twitter.com/cSr6na7xsJ — Beirut Report (@BeirutReport) June 13, 2021

Ранее в правительстве одобрили закупки горючего по повышенному курсу в 3900 ливанских фунтов за доллар вместо официальной стоимости в 1500. Этот шаг позволит частично устранить нехватку топлива за счет увеличения его цены.

На данном фоне ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило о намерении организовать импорт нефти из Ирана, построив на севере страны два нефтеперерабатывающих завода.

Lebanon's Hezbollah says logistics ready for Iranian fuel imports https://t.co/7ZuxL5NrlM — Reuters Iran (@ReutersIran) June 25, 2021

Посол США в Ливане Дороти Ши выразила озабоченность по этому поводу, сказав, что «Иран ищет своего рода зависимое государство для выполнения поставленных перед собой целей».

«Есть гораздо лучшие решения, чем обращение к Ирану», — отметила она.

Посольство Исламской республики в Бейруте отреагировало в Twitter заявлением о том, что «прибытие иранских нефтяных танкеров не требует внимания посла США», призвав Штаты не вмешиваться в отношения Ирана с Ливаном.

Iran’s embassy in Lebanon says the arrival of its oil tankers in Beirut does not concern the American ambassador to the Arab country. https://t.co/ze7TThcxDQ — Karimi-Langroodi (@langroodi) June 26, 2021

После заявления «Хезболлы» твит вызвал распространение слухов о скором прибытии иранского танкера в порт Бейрута.

В ответ Министерство энергетики Ливана сообщило, что не получало каких-либо разрешений на импорт иранской нефти.

Также ряд государственных деятелей и активистов подверг утверждения «Хезболлы» критике, назвав их «популистским шагом» и попытками навязывания иранского влияния в стране на фоне усугубляющего кризиса.