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Десятки человек пострадали в ходе беспорядков в Ливане

Ближний Восток
Десятки человек пострадали в ходе беспорядков в Ливане
Global Look Press  /  Marwan Naamani/dpa

Бейрут, 27 июня. В трех городах Ливана прошли беспорядки, участники которых пытались штурмовать офисы Центрального банка страны. Это произошло после того, как национальная валюта государства упала до рекордно низкого уровня в 17 500-18 000 ливанских фунтов за доллар по рыночному курсу.

В ливанском Триполи на севере страны десятки людей вышли на акции протеста. Нескольким демонстрантам удалось прорваться через ворота отделения банка, после чего они были остановлены силовиками. Другие участники беспорядков подожгли вход в правительственный офис. Также ряд протестующих прибыли к домам двух представителей законодательной власти, их задержали правоохранительные органы. Известно, что в одном из районов были слышны выстрелы, однако армии удалось разогнать активистов.

Попытка штурма отделения Центрального банка была предотвращена силовиками и в южном городе Сидон.

Разрозненные акции также прошли в Бейруте, где люди, вышедшие на улицы, блокировали дороги и жгли покрышки.

Акции протеста вылились в столкновения с полицией, в результате которых есть пострадавшие. Согласно неподтвержденным официально данным, различные травмы получили десятки человек. При этом пострадавшие есть как среди протестующих, так и в рядах правительственных сил.

Затяжной кризис

Недовольство народа связано с ухудшающейся экономической, политической и социальной обстановкой в Ливане. В настоящее время население страны сталкивается с серьезным дефицитом топлива, продовольствия и медицинских препаратов, а также перебоями в подаче электроэнергии и водоснабжения.

После взрыва в порту Бейрута в 2020 году правительство ушло в отставку, а раскол в политическом руководстве государства не позволил создать новый эффективный орган власти, способный решить экономические проблемы и ликвидировать коррупцию.

В последние месяцы ситуация с топливом резко ухудшилась из-за сокращения государственных субсидий, что стало причиной многочасовых очередей на автозаправочных станциях.

Ранее в правительстве одобрили закупки горючего по повышенному курсу в 3900 ливанских фунтов за доллар вместо официальной стоимости в 1500. Этот шаг позволит частично устранить нехватку топлива за счет увеличения его цены.

На данном фоне ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило о намерении организовать импорт нефти из Ирана, построив на севере страны два нефтеперерабатывающих завода.

Посол США в Ливане Дороти Ши выразила озабоченность по этому поводу, сказав, что «Иран ищет своего рода зависимое государство для выполнения поставленных перед собой целей».

«Есть гораздо лучшие решения, чем обращение к Ирану», — отметила она.

Посольство Исламской республики в Бейруте отреагировало в Twitter заявлением о том, что «прибытие иранских нефтяных танкеров не требует внимания посла США», призвав Штаты не вмешиваться в отношения Ирана с Ливаном.

После заявления «Хезболлы» твит вызвал распространение слухов о скором прибытии иранского танкера в порт Бейрута.

В ответ Министерство энергетики Ливана сообщило, что не получало каких-либо разрешений на импорт иранской нефти.

Также ряд государственных деятелей и активистов подверг утверждения «Хезболлы» критике, назвав их «популистским шагом» и попытками навязывания иранского влияния в стране на фоне усугубляющего кризиса.

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