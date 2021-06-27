Партия Пашиняна получит 71 мандат в парламенте Армении

Ереван, 27 июня. Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» получит более 70 мандатов в новом парламенте страны.

Партия армянского политика получит 71 депутатский мандат в новом парламенте Армении, сообщил глава Центризбиркома Тигран Мукучян. Блокам «Армения» и «Честь имею» достанется 29 и 7 мандатов соответственно, добавил он.

В Армении 20 июня прошли внеочередные парламентские выборы, в которых приняли участие 21 партия и четыре блока. По итогам подсчета голосов победу одержала партия Пашиняна.