Ученые определили, почему люди боятся темноты

Москва, 27 июня. Эксперты долгое время старались понять, почему люди боятся или некомфортно чувствуют себя в темноте. Недавнее исследование объяснило это явление.

В ходе работы ученые пришли к выводу, что активность головного мозга меняется в зависимости от степени освещения. Для этого они использовали различные приборы и специальное оборудование, в том числе и МРТ, чтобы определить, как организм человека реагирует на темноту.

Авторы исследования заявили, что как только глаза перестают различать предметы, мозг перестраивается на иной режим работы. Специалисты отметили, что при этом человеческий организм впадает в несколько необычное состояние стресса. Таким образом, некоторые люди не могут здраво мыслить и чувствуют себя некомфортно в условиях неосвещенного пространства.

Ученые из Австралии ранее рассказали, что хронический стресс может стать главной причиной развития болезни Альцгеймера. Продолжительный дискомфорт начинает нарушать естественные процессы организма.