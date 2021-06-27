Путин поручил принять долгосрочную программу содействия занятости молодежи к октябрю

Москва, 27 июня. Правительство РФ и власти регионов должны исполнить поручение президента России Владимира Путина до 1 октября 2021 года.

Глава государства Владимир Путин обозначил сроки принятия долгосрочной программы содействия занятости молодежи. Она должна быть принята к октябрю 2021 года, сообщается на официальном сайте Кремля. При этом лидер России обратил особое внимание на молодых людей в возрасте до 24 лет. Путин также поручил доработать программы содействия занятости населения в регионах с высоким уровнем безработицы. Это поручение должно быть выполнено к сентябрю.

Как сообщалось ранее, Правительство РФ также должно внести изменения в антимонопольное законодательство до 31 декабря. Изменения должны предусматривать возможность признания доминирующим положения хозяйствующего субъекта, если его годовая выручка меньше 800 млн рублей.