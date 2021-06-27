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Украинское «наследие»: в Казантипском заповеднике в Крыму добывали нефть

Общество
Украинское «наследие»: в Казантипском заповеднике в Крыму добывали нефть
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Посреди Казантипского природного заповедника на востоке Крыма еще с украинских времен идет добыча нефти. Подробнее об этом корреспондент ФАН пообщался с методистом по экологическому просвещению Казантипского природного заповедника Кристиной Юхименко.

«Центральная часть мыса Казантип не вошла в состав заповедника. Это связано с тем, что сам заповедник создан в 1998 году. В это время внутренняя часть заповедника уже была распаевана между бывшими сотрудниками колхоза имени адмирала Нахимова. То есть люди получили свои земельные паи, оформили на них госакты и, соответственно, это частная собственность», — рассказывает Кристина Юхименко.

Украинское «наследие»: в Казантипском заповеднике в Крыму добывали нефть
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

По ее словам, нефтяные скважины расположены именно на этих земельных паях, хотя по факту все земельные участки имеют целевое сельскохозяйственное назначение. При Украине нефть здесь добывала одна украинская фирма совместно с американской нефтяной компанией. О текущем статусе нефтедобывающих установок Юхименко достоверно ничего не известно.

Вместе с тем она рассказала, что при работающем колхозе здесь произрастали различные культуры — дыни, арбузы, подсолнухи и даже рапс. Также предпринимались попытки высадить виноградники, но воплотить затею в жизнь не удалось из-за сложного климата.

Украинское «наследие»: в Казантипском заповеднике в Крыму добывали нефть
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

На данный момент, чтобы сохранить право владения участком, владельцы паев попросту перепахивают свои земельные участки в соответствии с поступающими им предписаниями.

По словам старшего инспектора ФГБУ «Заповедный Крым» Александра Подкорытова, деятельность по добыче нефти и обработка сельхозугодий, пусть и формальная, на территории Казантипского заповедника полностью противоречит целям и задачам природного заповедника, нанося колоссальный вред его уникальной природе. По факту выходит парадокс, что это вроде как заповедник, но по документам ― чужая собственность.

Украинское «наследие»: в Казантипском заповеднике в Крыму добывали нефть
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

Сотрудники заповедника неоднократно пытались привлечь внимание общественности к этой проблеме в социальных сетях и по официальным каналам, однако никакой эффективной реакции до сих пор не последовало.

Ранее ФАН сообщал об открытии новых туристических маршрутов на территории Опукского и Казантипского заповедников после длительного «режима тишины», во время которого природа отдыхает от антропогенного воздействия.

Украинское «наследие»: в Казантипском заповеднике в Крыму добывали нефть
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

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крым заповедник казантип
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