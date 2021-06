Северо-запад США накрыла небывалая жара

Вашингтон, 27 июня. Северо-запад США накрыла аномальная жара. В крупнейших городах штатов Орегон и Вашингтон был побит исторический температурный рекорд. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни жара усилится.

В Портленде, Орегон, столбики термометров поднялись до отметки 42 градуса Цельсия. Немного прохладнее было в Сиэтле, Вашингтон, — там температура достигла 37 градусов. Также аномально высокая температура наблюдается на большей части штатов Айдахо, Вайоминг и Калифорния.

В ряде городов были отменены спортивные и городские мероприятия, была приостановлена кампания по выездной вакцинации. Магазины бытовой техники распродали весь имевшийся запас вентиляторов и мобильных кондиционеров. Энергетические службы опасаются отказов оборудования из-за возросшей нагрузки на сети.

Национальная метеорологическая служба сообщает, что на выходных и в течение следующей недели средние температурные показатели на западе страны будут превышены на 10-15 градусов.

Власти в сложившейся ситуации рекомендуют гражданам пить больше воды, использовать закрытую одежду и пользоваться вентиляторами. В случае необходимости жители могут воспользоваться специально созданными городскими центрами охлаждения.

Oregon is walking into 3 days of heat over 100, two of them over 110.



The unexpected week of 90’s was fun for water play, but this is crazy. Friends, we are not used to this in Portland!



Praying for safety for so many, the electricity to stay on, and parties at houses with AC