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Северо-запад США накрыла небывалая жара

США
Северо-запад США накрыла небывалая жара
Global Look Press  /  Paul Christian Gordon / ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 27 июня. Северо-запад США накрыла аномальная жара. В крупнейших городах штатов Орегон и Вашингтон был побит исторический температурный рекорд. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни жара усилится.

В Портленде, Орегон, столбики термометров поднялись до отметки 42 градуса Цельсия. Немного прохладнее было в Сиэтле, Вашингтон, — там температура достигла 37 градусов. Также аномально высокая температура наблюдается на большей части штатов Айдахо, Вайоминг и Калифорния.

В ряде городов были отменены спортивные и городские мероприятия, была приостановлена кампания по выездной вакцинации. Магазины бытовой техники распродали весь имевшийся запас вентиляторов и мобильных кондиционеров. Энергетические службы опасаются отказов оборудования из-за возросшей нагрузки на сети.

Национальная метеорологическая служба сообщает, что на выходных и в течение следующей недели средние температурные показатели на западе страны будут превышены на 10-15 градусов.

«Это событие, вероятно, станет одной из самых экстремальных и продолжительных волн жары в зарегистрированной истории Северо-запада», — сообщают в метеорологической службе.

Северо-запад США накрыла небывалая жара
Global Look Press  / Hans Gutknecht / ZUMAPRESS.com

Власти в сложившейся ситуации рекомендуют гражданам пить больше воды, использовать закрытую одежду и пользоваться вентиляторами. В случае необходимости жители могут воспользоваться специально созданными городскими центрами охлаждения.

«Орегон ожидает три дня сорокоградусной жары. Неожиданная 30-градусная неделя была веселой для водных игр, но это безумие. Друзья, мы не привыкли к этому в Портленде!», — пишет в Twitter местная жительница.

Масштабная жара и засуха наблюдается на всей западной части Соединенных штатов. Падение уровня воды в реке Колорадо угрожает дамбе Гувера, одному из самых узнаваемых мест США, которая обеспечивает электроэнергией крупнейшие города в трех штатах юго-запада страны.

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