Степанов «зарабатывает» политические очки на фоне роста темпов вакцинации в РФ

Экс-координатор московского штаба Навального1 (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) Олег Степанов в своем Twitter-аккаунте раскритиковал власти из-за образования большой очереди на вакцинацию в столичном ГУМе. Политолог Владимир Шаповалов в комментарии ФАН назвал его заявление лицемерным и напомнил, что соратники осужденного оппозиционера и раньше пытались дискредитировать «Спутник V», из-за чего у части их последователей возникло недоверие к отечественному препарату.

«Очередь в ГУМе в пункт вакцинации сегодня. Пункты просто не справляются с наплывом людей», — написал активист, прикрепив к посту соответствующее видео.

В беседе с сотрудником Федерального агентства новостей заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заметил, что Степанов все еще продолжает заниматься деятельностью, которую на протяжении долгого времени вело окружение Навального. Он подчеркнул, что в его словах нет ни капли искренности, так как его совсем не интересует здоровье соотечественников.

«Данное лицемерное заявление не связано ни с заботой о людях, ни со стремлением что-то улучшить. Оно сделано в духе прочих «деклараций» команды Навального, суть которых — критиковать любые действия властей, даже если это противоречит заявлениям, которые делались раньше ими же», — отметил политолог.

Федеральное агентство новостей /

Собеседник также напомнил, что сам Навальный и его идейные союзники разворачивали целые кампании по дискредитации российской вакцины от коронавируса, чтобы поставить под сомнение сам факт ее разработки, а также эффективность. Он подчеркнул, что оппозиционеры делали все, чтобы люди не вакцинировались «Спутником V», поэтому претензии Степанова, являвшегося членом команды Навального, совершенно безосновательны.

«Ничего страшного. Просто расчет на то, что люди уже не помнят о том, что было сказано некоторое время назад», — продолжил Шаповалов.

По словам политолога, сам Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии в городе Покров, и его ближайшее окружение спровоцировали недоверие части своей аудитории к разработке Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Он добавил, что это, по большей части, молодые люди, зависимые от мнения своих кумиров.

«Подобные заявления сыграли определенную роль в снижении темпов вакцинации в первый период, поскольку создали общий фон недоверия у части населения, прежде всего молодого поколения и людей среднего возраста, которые зачастую не обладают достаточным жизненным и политическим опытом, поэтому становятся легкой жертвой манипуляторов. Как раз среди них уровень вакцинации был критически низким», — констатировал эксперт.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ считает, что нынешнее увеличение потока россиян, желающих привиться «Спутником V», является позитивным фактором, подтверждающим, что многие граждане осознали важность вакцинации для противостояния распространению коронавируса:

«Что касается очередей, которые мы наблюдаем сейчас, — считать это каким-то негативным процессом нельзя. Напротив, это свидетельствует о востребованности. К обществу пришло осознание той степени угрозы, которая существует. Возникла достаточно высокая потребность, и произошел перелом общественных мнений в пользу вакцинации, система которой в России на сегодняшний день достаточно разнообразная, особенно если речь идет о крупных городах. Привиться можно в самых разных точках: в поликлиниках, на предприятиях и в каких-то общественных местах».

Федеральное агентство новостей /

Также эксперт отметил, что образование больших очередей на вакцинацию может быть обусловлено сезонным фактором. Он напомнил, что в летний период многие россияне хотят провести отпуск где-то вдали от своего постоянного места проживания, поэтому спешат привиться перед поездкой, чтобы не испортить себе отдых.

«Эти факторы и привели к тому, что у нас наконец появились очереди в пункты вакцинации. Конечно, делать из этого какой-то хайп и обвинять власти — это как минимум странно. Тем более неуместны подобные заявления от людей, которые делали все, чтобы сорвать вакцинацию», — объяснил эксперт.

В завершение беседы политолог отметил, что подобными постами в социальных сетях экс-координатор штаба Навального в Москве пытается привлечь к себе внимание. Таким образом он надеется заработать политические очки, несмотря на то, что он не сможет баллотироваться в качестве кандидата в депутаты на выборах в Госдуму РФ в соответствии со вступившим в силу 4 июня законом, запрещающим лицам, причастным к экстремистским организациям, принимать участие в волеизъявлении.

«Степанов рассчитывает в этой «мутной воде» еще и определенный политический капитал приобрести, выступая с позиции радетеля за народ и критика власти. Однако это крайне неубедительная позиция, поскольку она не основана ни на чем, кроме стремления каждый день искать какие-то пункты, по которым можно обрушиться на власть», — резюмировал Шаповалов.

Ранее в интервью корреспонденту ФАН политолог Александр Сосновский заявил, что члены команды Алексея Навального «используют» вакцину «Спутник V», чтобы удержать своих немногочисленных сторонников, часть которых разочаровалась в оппозиционерах.

1 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.