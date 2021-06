Кто вошел в Топ-10 самых разыскиваемых преступников в США

Разнообразные рейтинги и Топ-10 крайне популярны. Но не всем удается попасть в список Forbes. Существует в США и другая «доска почета» — десять самых разыскиваемых лиц, который составляет Федеральное бюро расследований США (ФБР).

Михаил Поликарпов специально для международной редакции Федерального агентства новостей рассказывает о том, как попадают в этот список и кто находится там сейчас.

Омерзительная десятка

Идея такого списка появилась после разговора, который произошел в конце 1949 года между директором ФБР Джоном Эдгаром Гувером и главным редактором Международной службы новостей Уильямом Кинси Хатчинсоном. Впервые этот Топ-10 был опубликован в марте 1950 года.

wikipedia.org /

Как правило, лица покидают список в том случае, если они схвачены, погибли, либо если обвинения против них были сняты. Но в нескольких случаях ФБР исключало людей из списка, решив, что они больше не представляют большой угрозы для общества. Иногда в список добавляют «номер одиннадцать».

Список не является ранжированным, то есть никто из «десятки» не выделяется как «самый» разыскиваемый — хотя косвенно о значении того или иного беглеца говорит сумма награды, которая обещана за информацию о нем.

По состоянию на июнь 2021 года в списке ФБР побывало 524 человека (в том числе 10 женщин), из них 490 были арестованы.

Рекорд Белого орла

Рекорд по длительности пребывания в этом топ-10 принадлежит Виктору Мануэлю Герене. Он был добавлен в список в 1984 году — и находился там 32 года.

Федеральное агентство новостей /

Эта история тесно связана с Пуэрто-Рико. Захваченный у Испании в 1898 году остров имеет статус неинкорпорированной организованной территории. Это означает, что конституция США там действует не в полном объеме, а остров управляется местным правительством. Его жители – граждане США, но, если они не переселились на материк, то не могут участвовать в президентских выборах.

Вопрос об изменении статуса острова постоянно выносится на повестку дня. И если референдум 2012 года провалился, то в 2017 году 97% проголосовали за вхождение в США в качестве штата (правда, явка составила всего 23%). В референдуме 2020 года идея вхождения в США получила 52% голосов.

Все эти голосования носят рекомендательный характер, но при президенте Джо Байдене шансы на получение островом статуса штата выросли — так как это усилит позиции Демократической партии.

Global Look Press / Nahira Montcourt / dpa

Но в Пуэрто-Рико есть движения, выступающие за независимость острова. Так, там действует подпольная организация Ejército Popular Boricua (Boricua Popular — «Народная армия»), также известная как Los Macheteros («Ребята с мачете»). Виктор Мануэль Герена состоял в ней.

Уровень жизни на острове намного ниже, чем в США, поэтому многие его жители переселяются на материк. В Хартфорде, столице американского штата Коннектикут, пуэрториканцы составляют свыше трети населения. Не случайно, что знаменитое ограбление произошло именно в этом городе.

wikipedia.org / Mexognosis / Public Domain

В сентябре 1983 года, разоружив и связав двух служащих банковской компании Wells Fargo, Герена вынес из денежного хранилища 7 миллионов долларов наличными (что эквивалентно 18 миллионам сегодня). А затем вместе с сообщниками вывез эти деньги. Операция получила название Aguila Blanca («Белый орел»). Было широко распространено мнение, что в ходе ограбления были украдены «банковские деньги, а не деньги людей». Герена стал очень популярным — в Хартфорде начали продавать футболки с его фото и слоганом Go For It («Действуй!»).

Как утверждали «Лос Мачетерос», часть этих средств была передана бедным общинам Пуэрто-Рико на образование, еду, жилье, одежду и игрушки для детей. По мнению американских властей, около миллиона долларов похитители потратили в основном на нужды организации, более 2 млн перевезли на Кубу и 4 млн спрятали в Пуэрто-Рико. В ходе следственных действий было найдено и изъято лишь около 80 тысяч долларов.

Служба безопасности Wells Fargo предлагала за информацию о Герене 500 тысяч долларов.

Но «Робин Гуда» так и не нашли. ФБР считает, что он живет на Кубе, откуда, как с Дона, «выдачи нет». Это утверждение и позволило перевести дело в разряд «глухарей», поэтому Герена был исключен из списка 15 декабря 2016 года, спустя 32 года.

Наркобароны

Нынешняя десятка — очень разнородная. Есть в ней и два представителя мексиканских наркокартелей — Рафаэль Каро Кинтеро и Вильярреал-Эрнандес.

Рафаэль Каро Кинтеро, один из создателей наркокартеля Гвадалахары, разыскивается за участие в похищении и убийстве агента Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) Энрике Камарены Салазара, а также еще трех человек.

Федеральное агентство новостей /

Кинтеро провел 28 лет в мексиканской тюрьме и вышел на свободу в 2013 году. Это возмутило администрацию президента США Барака Обамы. Министерство юстиции США заявило, что они «крайне разочарованы» освобождением наркобарона. Поэтому вскоре под давлением северного соседа в Мексике был выдан новый ордер на арест. За информацию, ведущую к его поимке, власти США предложили награду в размере 20 миллионов долларов.

В марте 2018 года в Мексике была проведена военная операция — для поиска Каро Кинтеро были задействованы даже вертолеты Black Hawk, морские пехотинцы провели обыски в нескольких горных деревнях, но безуспешно.

Тем временем в апреле 2018 года, журналист издания Huffington Post Анабель Эрнандес посетила Каро Кинтеро в его доме в Масатлане, Мексика. Почему-то она нашла нарокобарона без особых проблем. Каро Кинтеро жил в ветхом жилище и выглядел очень уставшим. Во время интервью он сказал, что хочет, чтобы его оставили в покое.

Pr Scr maps.google.com /

В 20 раз меньше, в скромный миллион долларов, оценен Хосе Родольфо Вильярреал-Эрнандес, представлявший картель Бельтран-Лейва.

Он разыскивается за организацию убийства Хуана Хесуса Герреро Чапы, которого Вильярреал-Эрнандес считал виновным в смерти своего отца. Ранее работавший на картель Гольфо Герреро Чапа стал сотрудничать с правоохранительными органами США и переехал на север от Рио-Гранде. Но мстители его нашли и дотянулись — и Герреро Чапа был убит в мае 2013 года в Саутлейке, штат Техас. Ликвидация была совершена аккуратно — жена «стукача», ехавшая с ним в автомобиле, от пуль не пострадала.

В современном Топ-10 есть еще три латиноамериканца, но это — мелкие сошки криминального мира.

Латиноамериканцы — разные и страшные

Алексис Флорес, выходец из Гондураса, разыскивается за похищение, изнасилование и убийство пятилетней Ирианы Дехесус, совершенное в Филадельфии, штат Пенсильвания, в июле 2000 года.

Федеральное агентство новостей /

Он был депортирован в свой родной Гондурас в 2005 году после отбывания тюремного срока за подделку документов в Аризоне. Уже после этого после депортации его ДНК была сопоставлена с уликами в преступлении, жертвой которого стала девочка. Та пропала без вести, но через пять дней ее тело было обнаружено в подвале пустого многоквартирного дома. Она подверглась сексуальному насилию, была задушена и завернута в мешок для мусора. Рядом с телом Ирианы была найдена футболка, которая была опознана как одолженная Флоресу.

Возможно, Алексис Флорес сейчас живет в Гондурасе.

Алехандро Кастильо (родился в Аризоне) разыскивается в связи с убийством в 2016 году 23-летней женщины Трюк Куан «Сэнди» Ли Ле, с которой он ранее встречался. Ле одолжила Кастильо немного денег. После разрыва он сообщил ей, что хочет вернуть деньги — и она согласилась встретиться. Вместо этого Кастильо заставил Ле снять все деньги, которые у нее были (около тысячи долларов). Как полагают следователи, после этого Кастильо отвез женщину в лесную местность, где застрелил ее и бросил тело в овраг.

Затем Кастильо и его новая 17-летняя девушка скрылись на автомобиле, принадлежавшем Ле. На кадрах видеонаблюдения запечатлено, как Кастильо пересекает границу с Мексикой. С тех пор его не видели.

Арнольдо Хименес находится в розыске за убийство своей жены, совершенное 12 мая 2012 года, всего через несколько часов после их свадьбы. Ее тело было найдено в ванной в ее квартире в Бербанке, штат Иллинойс.

Дела семейные

Хименес — вовсе не белая ворона. Сразу несколько людей попали в Топ-10 ФБР из-за убийства своих родственников, совершенных по различным мотивам. Так, самым старым человеком, который был добавлен в список в мае 2019 года, стал Юджин Палмер, которому на тот момент было 80 лет.

Он разыскивается за то, что в 2013 году застрелил и убил свою невестку Тэмми Палмер, которая собиралась развестись с его сыном. После стрельбы Палмер скрылся с места происшествия на автомобиле, который позже был найден брошенным возле одного государственного парка. Несмотря на многочисленные поиски, ни тела, ни следов Палмера не нашли. Подозреваемый был опытным охотником и туристом. В то же время у него были больное сердце и диабет — и члены его семьи считают, что он умер в парке.

Роберт Уильям Фишер разыскивается за убийство в 2001 году своей жены Мэри и двух их детей (сына и дочери). Следователи полагают, что он убил свою семью, потому что жена была намерена развестись, а затем, чтобы уничтожить улики, он устроил взрыв газа в доме.

Федеральное агентство новостей /

В детстве Фишер тяжело пережил развод родителей. А когда вырос, пытался стать брутальным мужчиной. Служил на флоте и безуспешно пытался стать морским котиком. На гражданке был заядлым туристом, охотником и рыбаком. Однажды, убив лося, он начал размазывать его кровь по своему лицу. Своих детей учил плавать, просто выбросив их из лодки.

Он постоянно ссорился с женой. И чтобы предотвратить развод, прибег к радикальному методу, выстрелив ей в затылок. А детям перерезал горла, от уха до уха. Приверженность семейным ценностям иногда принимает странные формы.

До недавнего времени в списке был Ясер Абдель Саид, который в январе 2008 года в Техасе убил двух своих дочерей — Амину (18 лет) и Сару (17 лет). Таксист египетского происхождения, Саид считал, что его дочери опозорили семью, отказавшись придерживаться традиционного египетского культурного поведения.

Саид при помощи своих родственников скрывался от правоохранительных органов в течение 12 лет (из них шесть лет он был в Топ-10) — и был схвачен в августе 2020 года в Техасе. Столь долгий срок пребывания в бегах ставит вопрос об эффективности работы американской полиции.

Близка к этому и история еще одного из «десятки». Гражданин Индии Бхадрешкумар Четанбхай Патель убил свою жену кухонным ножом в магазине пончиков в Ганновере, штат Мэриленд, в апреле 2015 года. Следователи полагают, что пара поссорилась: супруга хотела вернуться в Индию, а Патель пожелал остаться в США.

Типичный американский парень

Более интересна история Джейсона Дерека Брауна. Он был объявлен в розыск за убийство и вооруженное ограбление в Фениксе, штат Аризона. В 1988-1990 годы он служил в миссии церкви мормонов в Париже и свободно говорил по-французски.

Федеральное агентство новостей /

Затем он жил в Калифорнии, продавал игрушки и снаряжение для гольфа. Браун вел образ жизни состоятельного человека, поэтому накопил большие долги. Видимо, финансовый крах и толкнул его к преступлению.

В ноябре 2004 года он выпустил пять пуль в голову инкассатора, который выносил деньги из кинотеатра. После чего Браун захватил добычу (56 тысяч долларов) и скрылся на велосипеде. Первоначально свидетели описали стрелявшего как молодого латиноамериканца, однако затем полиция нашла велосипед и сняла с него отпечатки пальцев, что и позволило связать Брауна с этим преступлением.

У Брауна типичная внешность калифорнийского серфера — и множество сигналов о его обнаружении оказались ложными. Он так похож на Шона Пенна, что один из двойников актера был даже однажды арестован, так как приняли за Брауна.

Последний раз его видели в августе 2008 года в Солт-Лейк-Сити. Следователи полагают, что Браун может жить среди мормонского сообщества под вымышленным именем — либо покинул страну.

Global Look Press / Bryan Smith

Современные десять самых разыскиваемых беглецов — это «кривое зеркало» преступного мира. В списке находятся люди, которые, как правило, не представляют серьезных угроз для современного общества Северной Америки. Там нет маньяков, серийных насильников, боссов банд, которые терроризируют кварталы, или профессиональных убийц. Что примечательно, в нынешнем Топ-10 нет ни одного афроамериканца, зато пять (то есть половина) — это латиноамериканцы. Это объясняется тем, что многие из них находятся в странах, куда ФБР не может дотянуться.

Список, который когда-то был создан для помощи правоохранительным органам США, фактически стал памятником их рабочих провалов.