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Подорожание электричества и газа в Литве объяснили оживлением мировой экономики

  /   Обновлено: 27 июня 2021 12:42
Экономика
Подорожание электричества и газа в Литве объяснили оживлением мировой экономики
pxhere.com

Вильнюс, 27 июня. Ожидаемое в Литве подорожание электроэнергии и газа — цена оживления мировой экономики, заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

Цены на голубое топливо вышла на уровень 2019 года, отметила политик. В период пандемии коронавируса стоимость газа была «ненормально низкой», поскольку котировки на нефтепродукты напрямую зависят от «здоровья» экономики. Кроме того, регулировка цен «неполитизирована», поэтому литовское правительство не может на это повлиять.

«Когда у нас дешевеет бензин, мы радуемся, когда он дорожает, нам это не нравится, но надо понимать, что это цена оживления экономики», — подчеркнула Шимоните.

Правительство Литвы, по словам премьер-министра, должно озаботиться не ценами на энергоресурсы, а доходами населения. Решения будут адекватными — и в вопросе минимальных зарплат, и в вопросе пенсий и других доходов, которые позволяют людям оплатить эти расходы.

Цена природного газа на европейском спотовом рынке выросла до рекордного уровня. Основной причиной роста является жаркое лето, которого усугубило ситуацию с медленным восполнением запасов подземных хранилищ газа.

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газ литва Ингрида Шимоните
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