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Полузащитник сборной Хорватии Перишич не сыграет с Испанией на Евро из-за COVID-19

Евро 2020
Полузащитник сборной Хорватии Перишич не сыграет с Испанией на Евро из-за COVID-19
Global Look Press  /  Virginie Lefour/Keystone Press Agency

Копенгаген, 27 июня. Футболист миланского «Интера» Иван Перишич из-за коронавируса пропустит матч плей-офф Евро-2020, в котором сборная Хорватии сыграет с Испанией.

Пресс-служба сборной Хорватии сообщила, что полузащитник национальной команды Иван Перишич получил положительный результат теста на COVID-19 за сутки до встречи в 1/8 финала чемпионата Европы с Испанией. На протяжении 10 ближайших дней он должен соблюдать режим самоизоляции. При этом тесты всех других футболистов хорватской сборной и персонала национальной команды дали отрицательные результаты. Матч сборных Хорватии и Испании пройдет на копенгагенском стадионе «Паркен». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Ранее сборная Дании стала первым четвертьфиналистом чемпионата Европы по футболу. Она победила валлийскую национальную команду в матче на стадионе «Йохан Круифф Арена».

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хорватия евро-2020 перишич коронавирус
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