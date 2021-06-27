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Подросток из Башкирии утонул после неудачного прыжка с обрыва

Происшествия
Подросток из Башкирии утонул после неудачного прыжка с обрыва
pxhere.com

Уфа, 27 июня. Госкомитет по ЧС сообщил о смерти 14-летнего подростка. Трагедия произошла в Зианчуринском районе.

По предварительной информации, группа подростков прыгала с обрыва. После очередного прыжка один из юношей не вынырнул. Через некоторое время его тело вытащили на сушу очевидцы случившегося. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смертельного инцидента.

В Новой Москве 17-летний подросток утонул в пруду, сообщало РИАМО. Столичная прокуратура организовала проверку по факту гибели юноши на водоеме.

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