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Певица Анастасия Спиридонова перестала скрывать беременность

Шоу-бизнес
Певица Анастасия Спиридонова перестала скрывать беременность
wikipedia.org  /  Ksenia Gutsu / CC BY-SA 4.0

Москва, 27 июня. Победительница шоу «Точь-в-точь» Анастасия Спиридонова продемонстрировала беременный живот на музыкальной премии «Жара» и обратилась к фанатам в соцсетях.

Музыкальный фестиваль «Жара» стартовал в Москве 23 июня. Финалистка шоу «Точь-в-точь» и «Три аккорда» Анастасия Спиридонова появилась на церемонии в свободном платье, которое подчеркнуло беременный живот певицы. Как оказалось, артистка находится в ожидании первенца. Звезда поделилась кадрами с фотосессии в рамках премии и объяснила, почему ее поведение стало необычным на фоне беременности.

«Я прошу простить, если в последнее время я оказалась от съемки, встречи без внятной причины, не сделала фото с вами, потому что вы или я были без маски! Если я обижалась, вела себя странно и ела при вас котлету с пюре перед сном. Со временем я стану стабильнее, а сейчас — просто пожелайте мужу терпения, а нам здоровья и обязательно сами будьте здоровы», — заявила звезда.

Долгое время Спиридоной успешно удавалось скрывать беременность от прессы и поклонников. Артистка решилась раскрыть интересное положение лишь ради выступления на церемонии премии «Жара». Несмотря на внушительный срок, исполнительница вышла на сцену с детским ансамблем и выступила в честь юбилея композитора Александра Зацепина.

Премия «Жара» запомнится публике благодаря не менее впечатляющим появлениям звезд на ковровой дорожке. Певица Лолита Милявская выбрала черное платье длины мини и продемонстрировала постройневшую фигуру на церемонии фестиваля.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Анастасия Спиридонова перестала скрывать беременность
семья звезды Спиридонова
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