Могут пойти на дно: Дандыкин рассказал, почему Западу лучше не провоцировать Россию

Английские журналисты обнародовали документы, доказывающие, что провокация эсминца Defender близ берегов Крыма носила целенаправленный характер. Но когда армия России жестко пресекла противоправные действия Королевского флота, британские моряки, испугавшись, были вынуждены сменить курс. Известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал в интервью ФАН, что после этого инцидента больше никто не рискнет нарушить границу России.

23 июня Черноморский флот ВМФ совместно с пограничной службой ФСБ России остановили нарушение госграницы со стороны британского эсминца Defender. В Минобороны РФ расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender. Эсминец, как отметили в ведомстве, был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы страны, однако реакции от экипажа корабля не последовало. В связи с этим пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а российский самолет Су-24м выполнил предупредительное бомбометание по курсу британского эсминца.

В свою очередь, в Минобороны Великобритании заявили, что эсминец совершал мирный проход в соответствии с международным правом. Однако, как сообщает издание The Daily Mail, провокация английского корабля была тщательно спланирована. Оказалось, что в распоряжении журналистов оказались секретные документы, касающиеся прохода британского эсминца HMS Defender вблизи берегов Крыма.

Global Look Press / Rob Powell/ZUMAPRESS.com

Папка с документами, включающими распечатки из электронных писем и компьютерной презентации, была случайно обнаружена возле автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии 22 июня — за день до инцидента. В документах, в частности, утверждается, что Великобритания приняла решение о проходе эсминца вблизи берегов Крыма, желая выразить поддержку Украине и показать, что Лондон не боится Россию.

«Один документ свидетельствует о том, что эсминцу Королевского флота типа 45 (Defender) было приказано проходить максимально близко к Крыму, чтобы продемонстрировать поддержку Украины и оценить реакцию Москвы», — говорится в материале The Daily Mail.

Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что, когда моряки эсминца HMS Defender столкнулись с жесткой реакцией на провокацию со стороны российских военных, они поняли, что их корабль может быть потоплен, поэтому изменили курс.

«Я думаю, что британцы все поняли: и бомбежку, и выстрелы. Они увидели, что если этот эсминец не свернет с курса, то вполне может оказаться на дне. Британские моряки являются профессионалами своего дела, поэтому они и приняли решение уйти. Сейчас уже понятно, что приказ военному кораблю подойти к Крыму отдал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В свою очередь наши моряки дали понять, что Черное море — наше, нарушать границу России никому не позволено. А все участники международных маневров Sea Breeze, которые начнутся 28 июня, после истории с британским эсминцем поняли, что Россию лучше не провоцировать», — сказал собеседник ФАН.

Новостное агентство «Харьков» /

Капитан первого ранга также отметил, что после развала СССР иностранные государства не воспринимали российский флот всерьез. Однако «крымский инцидент» показал, что армия России вновь возродилась и способна адекватно реагировать на любые вызовы.

«Примечательно, что британские моряки изначально позировали перед журналистом, который в конечном итоге всю эту провокацию сдал с потрохами. Собрались, посмотрели, умылись и ушли. А мы в свою очередь показали, что наша армия, пережившая не самое лучшее время после развала СССР, вновь возродилась. Сегодня стало очевидно, что наш флот силен и он постоянно крепнет», — резюмировал Василий Дандыкин.

Американцы остались под впечатлением от реакции российских моряков на провокацию в Черном море со стороны британского эсминца Defender. Они считают, что российская армия продемонстрировала всему миру, что будет с теми, кто захочет нарушить границы РФ.