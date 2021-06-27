Иран больше не намерен передавать МАГАТЭ данные о работе своих ядерных объектов

Тегеран, 27 июня. Власти Ирана больше не намерены передавать Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) записи с ядерных объектов страны в связи с истечением срока соглашения об инспекционной деятельности организации. Об этом заявил спикер парламента республики Мохаммад Багер Галибаф.

«Срок действия соглашения истек. <…> Любая записанная нами информация больше никогда не будет передана МАГАТЭ, а все данные и изображения останутся во владении Ирана», — отметил чиновник.

Речь идет о соглашении сроком на три месяца, которое Тегеран и МАГАТЭ заключили в феврале. Цель договора — обеспечить мониторинг происходящего на иранских ядерных объектах. Первоначальные договоренности были достигнуты 23 февраля, однако по истечении срока их действия в мае были продлены еще на месяц.

При этом в конце июня, когда вновь встал вопрос о возможной пролонгации соглашения, постоянный представитель исламской республики при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади заявил, что Тегеран не обязан продлевать договор. Он подчеркивал, что страна несет ответственность только за вопросы, которые связаны с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Абади также заявлял, что в основе соглашения с МАГАТЭ лежало содействие переговорам о возобновлении ядерной сделки, а не обязательстве Тегерана перед агентством.

Ядерный конфликт

МАГАТЭ получило доступ к ядерным объектам Ирана сроком на 20 лет в соответствии с условиями Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года. Таким образом организация должна была убедиться, что ядерная программа страны носит исключительно мирный характер.

Однако в 2018 году США указом тогдашнего президента Дональда Трампа в одностороннем порядке вышли из договора, а также ввели жесткие экономические санкции против Ирана. После этого Тегеран начал последовательно отказываться от сотрудничества с МАГАТЭ. Так, в прошлом году парламент исламской республики принял закон об ускоренном развитии атомной программы. Согласно документу, страна должна приостановить действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, если к 21 февраля США не снимут санкции, а европейские участники Совместного всеобъемлющего плана действий не выполнят свою часть обязательств.

Переговорный процесс

Сейчас продолжаются переговоры о возможном возрождении ядерной сделки. В Вене регулярно встречаются представители Ирана, а также остальных 6 сторон, участвующих в соглашении. При этом после нескольких раундов диалога, как отмечал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, переговорщикам удалось «выйти на финишную прямую».

«Но, как говорится, последний шаг — он трудный самый», — заявил дипломат 23 июня.

Рябков сообщил, что итоговый раунд переговоров по восстановлению СВПД может завершиться уже спустя несколько дней после его начала, если стороны смогут урегулировать текущие противоречия. При этом уже сейчас у участников процесса сложилось общее понимание того, каким должен выглядеть окончательный результат диалога.

О том, что венские переговоры могут завершиться в ближайшее время, заявлял ранее и глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф. Он отмечал, что стороны диалога могут прийти к соглашению еще до вступления в должность нового президента Ирана Эбрахима Раиси, который был избран на высокий пост в июне.

Раиси официально вступит в должность в августе, и уходящая администрация сейчас спешит снять все вопросы по ядерной сделке до его инаугурации. Во властных структурах исламской республики избранного президента знают как сторонника жесткой линии в отношениях с Западом, поэтому опасаются, что при нем перспективы возрождения сделки могут оказаться под угрозой. Однако сам Раиси подчеркивал, что будет активно работать над восстановлением СВПД, как и выступать за прочие государственно важные проекты и соглашения.