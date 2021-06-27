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Овощной смузи оказался в разы полезнее фруктового
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Овощной смузи оказался в разы полезнее фруктового

Общество
Овощной смузи оказался в разы полезнее фруктового
pixabay.com  /  silviarita

Москва, 27 июня. Далеко не все варианты приготовления смузи полезны для организма. Наиболее эффективными для укрепления здоровья считаются напитки с использованием овощей.

Если использовать для приготовления смузи только фрукты, человек вместе с жидкостью будет получать только сахар с отсутствием необходимой для организма клетчатки. Также в овощах содержится множество полезных микроэлементов и витаминов.

Лучше всего для приготовления напитка использовать зелень. В коктейль можно добавить стакан шпината, кинзы, сельдерея, рукколы, листьев салата или петрушки. Не стоит наливать в овощной смузи молоко, так как это может вызывать боли и вздутие в желудке. Вместо этого можно сочетать овощи с зеленым чаем или водой.

Зеленый чай способен помочь человеку побороть многие недуги. Как сообщалось ранее, ученые рассказали, какой сорт напитка позволяет укрепить здоровье.

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