Бастрыкин поручил центральному аппарату СК изучить ситуацию с COVID-19 в «Артеке»

Симферополь, 27 июня. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в связи с публикациями в СМИ о госпитализации детей из «Артека» поручил изучить обстоятельства инцидента.

В детском центре «Артек» у ряда детей выявляли наличие коронавирусной инфекции. Заболевших и контактировавших с ними определили в обсерваторы, в том числе и санаторий «Прибой» в Евпатории. По результатам выезда региональные следователи не выявили фактов нарушения прав детей. От родителей заявлений и жалоб не поступало.

Бастрыкин отметил, что необходимо быть в контакте с руководством детского центра и медиками для получения оперативной информации о состоянии детей. Родителям и детям будет оказано должное внимание и необходимая поддержка.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям доложить о ходе процессуальной проверки по делу о смерти заслуженной артистки России Ирины Цывиной, сообщал сайт 360tv.ru. Она умерла в апреле 2019 года.