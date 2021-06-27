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Полумарафонец умер на дистанции во Львове за 200 метров до финиша
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Полумарафонец умер на дистанции во Львове за 200 метров до финиша

  /   Обновлено: 27 июня 2021 12:34
Происшествия
Полумарафонец умер на дистанции во Львове за 200 метров до финиша
gov.spb.ru  /  официальный

Львов, 27 июня. Полумарафонец скончался во Львове прямо на дистанции. Молодому спортсмену было всего 23 года.

Бегун не дошел до финиша 200 метров, когда ему внезапно стало плохо. Оперативно прибывшие врачи ничем не смогли помочь полумарафонцу, констатировав его смерть. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Садовый.

Сотрудники экстренных служб не уточнили подробностей трагедии. Градоначальник принес свои искренние соболезнования родным и близким участника забега.

Ранее скоропостижно скончался 30-летний полузащитник сборной России по хоккею Максим Ишкельдин. Предположительно, причиной оказался оторвавшийся тромб, сообщал 360tv.ru.

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львов смерть трагедия гибель бегун полумарафон
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