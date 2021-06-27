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Диетологи из США составили список полезных для похудения продуктов

Общество
Диетологи из США составили список полезных для похудения продуктов
pixabay.com

Вашингтон, 27 июня. Изменение рациона питания является важным элементом в борьбе с лишним весом. Эксперты составили список продуктов, способствующих похудению.

Питьевая вода с лимоном является эффективным средством для похудения. Об этом рассказали специалисты американского издания Eat This, Not That!. По словам диетологов, такая вода способствует улучшению метаболизма, а также хорошо утоляет жажду в жаркую погоду. При этом ее рекомендуется употреблять в течение всего дня.

Также полезными являются сельдерей, квашеная капуста, брокколи и шпинат. Избавиться от лишних килограммов помогут петрушка, чеснок и руккола. Это связано с повышенным содержанием органических кислот, витаминов и минералов в овощах и зелени.

Похудеть на 10 килограммов за полтора года можно без проведения хирургической операции. Как утверждает эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова, важно следить за рационом питания и заниматься спортом.

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