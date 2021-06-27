InsideOver: Россия направила НАТО четкий сигнал модернизацией авиабазы Хмеймим

Рим, 27 июня. Реконструкция взлетно-посадочной полосы на авиабазе Хмеймим позволила России увеличить военное присутствие в Средиземноморье, пишет InsideOver.

Ремонтные работы на расположенной в Сирии базе ВКС РФ завершились в мае. Инженеры установили здесь новую светотехническую аппаратуру и радиооборудование. Кроме того, была увеличена длина взлетно-посадочной полосы. Такой модернизацией Россия направила НАТО четкий сигнал, сообщает «ПолитРоссия», ссылаясь на итальянское издание.

«Недавняя модернизация взлетно-посадочной полосы на авиабазе Хмеймим начала приносить свои плоды», — говорится в публикации InsideOver.

Реконструкция ВПП позволила Воздушно-космическим силам РФ размещать в Хмеймиме самолеты дальнего радиуса и проводить миссии в воздушном пространстве над Средиземноморьем.

Североатлантический альянс уже ощутил последствия произошедшего. Недавно российские военные развернули в Средиземном море крупные учения. В маневрах, среди прочего, были задействованы бомбардировщики Ту-22М3 и истребители МиГ-31К, способные нести ракеты «Кинжал».

Авторы обратили внимание на то, что российские учения совпали с переброской в акваторию британской авианосной группы. По их мнению, Ту-22М3 и МиГ-31К могут быть использованы для наблюдения за судами ВМС Британии.

Ранее сообщалось, что бомбардировщики Ту-22м3 впервые прибыли на авиабазу Хмеймим в Сирии. Авиация уже отработала перехват условного противника в Средиземном море, сообщает сайт 360tv.ru.