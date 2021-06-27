Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июня 12:48
12:42
Экономика
Подорожание электричества и газа в Литве объяснили оживлением мировой экономики
12:41
Происшествия
Мужчина избил соседку кочергой по голове в Калининградской области
12:41
Весь мир
Иран больше не намерен передавать МАГАТЭ данные о работе своих ядерных объектов
12:39
Происшествия
Бастрыкин поручил центральному аппарату СК изучить ситуацию с COVID-19 в «Артеке»
12:38
Евро 2020
Полузащитник сборной Хорватии Перишич не сыграет с Испанией на Евро из-за COVID-19
12:35
Происшествия
Подросток из Башкирии утонул после неудачного прыжка с обрыва
12:35
Шоу-бизнес
Певица Анастасия Спиридонова перестала скрывать беременность
12:33
Общество
Овощной смузи оказался в разы полезнее фруктового
12:33
Общество
МЧС предупредило о ливне и граде, которые накроют Москву в ближайшие часы
12:30
Происшествия
Полумарафонец умер на дистанции во Львове за 200 метров до финиша
Все новости

Superjet вернулся в аэропорт Ростова-на-Дону из-за перезагрузки бортового компьютера

  /   Обновлено: 27 июня 2021 12:29
Происшествия
Superjet вернулся в аэропорт Ростова-на-Дону из-за перезагрузки бортового компьютера
azimuth.aero  /  Azimuth

Ростов-на-Дону, 27 июня. Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Ростов-на-Дону — Уфа, вернулся на стоянку для перезагрузки бортового компьютера.

Пассажиров пересадили на резервный борт. Вылет в аэропорт назначения состоялся на 46 минут позже запланированного времени. Воздушное судно благополучно приземлилось в Уфе. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Незадолго до этого самолет, вылетевший из Новосибирска в Новый Уренгой, вернулся в аэропорт Толмачево из-за неадекватного пассажира. Мужчина громко ругался матом, махал руками и игнорировал требования бортпроводников. Дебошира передали сотрудникам полиции, в отношении него составили административный протокол.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Superjet вернулся в аэропорт Ростова-на-Дону из-за перезагрузки бортового компьютера
самолет ростов-на-дону перезагрузка компьютера
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru