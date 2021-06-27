Superjet вернулся в аэропорт Ростова-на-Дону из-за перезагрузки бортового компьютера

Ростов-на-Дону, 27 июня. Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Ростов-на-Дону — Уфа, вернулся на стоянку для перезагрузки бортового компьютера.

Пассажиров пересадили на резервный борт. Вылет в аэропорт назначения состоялся на 46 минут позже запланированного времени. Воздушное судно благополучно приземлилось в Уфе. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Незадолго до этого самолет, вылетевший из Новосибирска в Новый Уренгой, вернулся в аэропорт Толмачево из-за неадекватного пассажира. Мужчина громко ругался матом, махал руками и игнорировал требования бортпроводников. Дебошира передали сотрудникам полиции, в отношении него составили административный протокол.