Новая жена Алексея Панина раскрыла подробности брака с актером

Москва, 27 июня. Новая жена скандального актера Алексея Панина юрист Ева Тарлакян впервые откровенно рассказала о знакомстве с будущим мужем и их тайной свадьбе, которая состоялась полгода назад.

Новая избранница звезды фильма «Жмурки» позиционирует себя как далекий от шоу-бизнеса человек. В первом интервью для СМИ она откровенно рассказала, что познакомилась с артистом на вечеринке, на которую изначально даже не хотела идти.

«Нас свел общий знакомый на вечеринке. Забавно то, что я очень не хотела туда идти, а хозяин вечеринки меня уговаривал. Я все-таки пришла и первым, кого увидела, был Леша. Так и познакомились», — рассказала Тарлакян в интервью изданию StarHit.

Зарегистрировать свои отношения влюбленные решили без праздника и пышной свадьбы. Однажды утром пара заехала в ближайший ЗАГС Москвы, где их быстро расписали, после чего новоиспеченные супруги пошли по своим делам.

43-летняя избранница Панина рассказала, что больше всего ее привлекает в актере. По ее словам, с артистом не соскучишься — с ним можно рассуждать на серьезные темы и одновременно с этим дурачиться. Тарлакян характеризует своего мужа как открытого, честного и веселого человека.

Панин же предпочитает не распространяться о свое личной жизни. В его Instagram-аккаунте редко можно увидеть снимки Тарлакян. Зато артист часто хвастается своим телом без одежды. На одном из снимков фолловеры спутали его с голливудским актером.