Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июня 12:48
12:42
Экономика
Подорожание электричества и газа в Литве объяснили оживлением мировой экономики
12:41
Происшествия
Мужчина избил соседку кочергой по голове в Калининградской области
12:41
Весь мир
Иран больше не намерен передавать МАГАТЭ данные о работе своих ядерных объектов
12:39
Происшествия
Бастрыкин поручил центральному аппарату СК изучить ситуацию с COVID-19 в «Артеке»
12:38
Евро 2020
Полузащитник сборной Хорватии Перишич не сыграет с Испанией на Евро из-за COVID-19
12:35
Происшествия
Подросток из Башкирии утонул после неудачного прыжка с обрыва
12:35
Шоу-бизнес
Певица Анастасия Спиридонова перестала скрывать беременность
12:33
Общество
Овощной смузи оказался в разы полезнее фруктового
12:33
Общество
МЧС предупредило о ливне и граде, которые накроют Москву в ближайшие часы
12:30
Происшествия
Полумарафонец умер на дистанции во Львове за 200 метров до финиша
Все новости

Новая жена Алексея Панина раскрыла подробности брака с актером

  /   Обновлено: 27 июня 2021 12:15
Шоу-бизнес
Новая жена Алексея Панина раскрыла подробности брака с актером
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 27 июня. Новая жена скандального актера Алексея Панина юрист Ева Тарлакян впервые откровенно рассказала о знакомстве с будущим мужем и их тайной свадьбе, которая состоялась полгода назад.

Новая избранница звезды фильма «Жмурки» позиционирует себя как далекий от шоу-бизнеса человек. В первом интервью для СМИ она откровенно рассказала, что познакомилась с артистом на вечеринке, на которую изначально даже не хотела идти.

«Нас свел общий знакомый на вечеринке. Забавно то, что я очень не хотела туда идти, а хозяин вечеринки меня уговаривал. Я все-таки пришла и первым, кого увидела, был Леша. Так и познакомились», — рассказала Тарлакян в интервью изданию StarHit.

Зарегистрировать свои отношения влюбленные решили без праздника и пышной свадьбы. Однажды утром пара заехала в ближайший ЗАГС Москвы, где их быстро расписали, после чего новоиспеченные супруги пошли по своим делам.

43-летняя избранница Панина рассказала, что больше всего ее привлекает в актере. По ее словам, с артистом не соскучишься — с ним можно рассуждать на серьезные темы и одновременно с этим дурачиться. Тарлакян характеризует своего мужа как открытого, честного и веселого человека.

Панин же предпочитает не распространяться о свое личной жизни. В его Instagram-аккаунте редко можно увидеть снимки Тарлакян. Зато артист часто хвастается своим телом без одежды. На одном из снимков фолловеры спутали его с голливудским актером.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Новая жена Алексея Панина раскрыла подробности брака с актером
панин семья тарлакян
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru