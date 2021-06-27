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Болельщики Евро-2020 устроили турнир

ФАН-ТВ
Болельщики Евро-2020 устроили турнир

В рамках фестиваля «Кубок Дружбы» на поле встретились шесть команд: сборные болельщиков Италии, Польши, России, Финляндии и Швеции, а также команда журналистов, освящающих мероприятия Евро-2020.

Болельщики футбольных команд Евро-2020 сыграли на одном из мини-полей «Метрополис Арены» в Санкт-Петербурге. Чтобы соблюсти коронавирусные ограничения, в командах оставили по девять игроков вместо 11, а также провели турнир без зрителей.

«Заявок и желающих было много, но нам не удалось собрать то количество, соответственно, исходя из нынешней ситуации, связанной с ограничениями. Поэтому те шесть сборных, которые собраны, в том числе сборная, составленная из сотрудников средств массовой информации, которые работают в том числе и на чемпионате Европы, мы их пригласили», — рассказал руководитель компании–организатора турнира Юрий Стародубцев.

Организаторам удалось уместить общее количество участников в разрешенные 75 человек. По постановлению администрации Санкт-Петербурга, с 21 июня для мероприятий, в которых принимают участие более 75 человек введены дополнительные ограничения — всем присутствующим необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

 

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футбол болельщики евро-2020
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