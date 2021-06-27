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Политолог Сатановский назвал альтернативу современной демократии

Политика
Политолог Сатановский назвал альтернативу современной демократии
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 27 июня. Современная демократия основывается на безответственности и популизме. Пришедшие к власти начинают мельчать. К такому выводу пришел политолог Евгений Сатановский.

Эксперт проанализировал политические процессы, которые сейчас происходят в мировых государствах. По его мнению, та демократия, которая существует в современном мире, уступает по эффективности просвещенной монархии.

«Просвещенная монархия или такой же авторитаризм оказываются много эффективнее и лучше по результатам и для страны, и для ее населения, если не считать, что пройти по этой дорожке удается максимум одному поколению», — написал политолог в Telegram.

Евгений Сатановский обратил внимание на выборы, которые сейчас проходят во многих странах. По его словам, к власти приходят не лучшие, а те, за кого проголосовали.

«Армяне и израильтяне, украинцы и американцы, немцы и французы, англичане и поляки... Смотришь на их начальников — грустно», — считает политический эксперт.

Многие лидеры, приходя к власти, становятся диктаторами, вводят репрессии и развязывают войны. Президенты превращаются в воров, которые хуже тех, кого свергли до них, заключил Сатановский.

Политолог также назвал возможное место новой антироссийской провокации НАТО. По его словам, Альянс попытается нарушить морские границы России возле Курил.

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