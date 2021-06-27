Бойцы ВСУ с помощью станции РЭБ глушат беспилотники ОБСЕ в Донбассе

Луганск, 27 июня. Подразделения ВСУ применяют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления сигналов управления БПЛА наблюдательной миссии ОБСЕ в Донбассе.

В сообщении пресс-службы Народной милиции ЛНР говорится, что вблизи населенного пункта Новотошковское зафиксировано применение станции РЭБ «Буковель-АД».

Представитель оборонного ведомства республики также отметил, что подразделения ВСУ оборудуют позиции в районе указанного поселка у линии соприкосновения.

Ранее неоднократно сообщалось, что военнослужащие ВСУ с помощью специального оборудования глушат сигналы беспилотников ОБСЕ, чтобы скрыть размещение запрещенного вооружения у Станицы Луганской. Отмечается, что глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание представителей СММ на переброску Киевом личного состава и вооружений к линии фронта, передает сайт 360tv.ru.