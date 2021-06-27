Чтение плохих новостей может быть опасным для психического здоровья

Варшава, 27 июня. Стресс и тревога могут быть спровоцированы чтением плохих новостей, что может отразиться на физическом состоянии человека. Об этом говорят данные исследований.

Профессор психологии Калифорнийского университета в Ирвайне Элисон Холман предупреждает об опасности чтения плохих новостей. Об этом сообщает издание Polityka. По словам специалиста, такие материалы оказывают серьезное влияние на психику человека.

К таким выводам Холман пришла в результате проведенных исследований. Согласно статистике, около 33% американцев, просматривавших телевизионные материалы о терактах 11 сентября по четыре и более часа в день, страдали от проблем со здоровьем. Чтение негативных новостей также отражается на способности человека к командной работе. Такие люди реже помогают другим.

Хронический стресс имеет долгосрочные последствия для организма. Как сообщалось ранее, он может стать причиной возникновения болезни Альцгеймера.