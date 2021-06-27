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Соловьев возмутился приглашением Олега Кашина на передачу «60 минут»

Политика
Соловьев возмутился приглашением Олега Кашина на передачу «60 минут»
Pr Scr youtube.com  /  Вечер с Владимиром Соловьевым

Москва, 27 июня. Телеведущий напомнил скандальному журналисту о погибших военкорах на Донбассе.

В очередном выпуске общественно-политической программы «60 минут», вышедшей 24 июня, появился либеральный журналист Олег Кашина. Телеведущий Владимир Соловьев крайне возмутился этим фактом. Стоит отметить, что регулярно появляющийся на ток-шоу супругов Евгения Попова и Ольги Скабеевой Кашин, на этот раз высказал свое мнение о провокации британского эсминца HMS Defender. Корабль нарушил российскую границу у побережья Крыма. Владимир Соловьев заявил, что заявления либерала полностью дискредитируют любые гипотетические плюсы от его приглашения.

Об этом телеведущий заявил спустя два дня в эфире своего Youtube-канала «Соловьев LIVE».

«Не знаю, как он пролез на канал, как его пустили в эфир. Но когда он открыл свой рот, то посмел сказать, что нашим военкорам надо учиться у британских. Нашим!» — высказался Соловьев.

Позднее тележурналист обратился напрямую к Попову, в одиночку ведущему выпуск передачи «60 минут», где участвовал и Кашин. Владимир Соловьев обратил внимание, что Попов сам работал ранее военным журналистом и бывал в различных горячих точках, включая Донбасс. Соловьев возмутился тем, что Попов допустил такие высказывания Кашина о коллегах, многих из которых давно нет в живых.

Телеведущий подчеркнул, что Кашину удалось измазать грязью память погибших российских военкоров. Напомним, 17 июня 2014 года недалеко от Луганска были убиты корреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк и звукорежиссер Антон Волошин. Спустя 12 дней, в Донецкой области погиб оператор Первого канала Анатолий Клян, а 6 августа 2014 года там же погиб фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин. Все журналиста посмертно были награждены орденом Мужества.

«Наших погибших товарищей он своим власовским мерзким языком взял и измазал. Поэтому очнитесь, ребята. Я был бы рад, конечно, что-то сделать, но… Измазали эфир, испоганили канал этим ничтожеством», — указал Соловьев.

Ранее Владимир Соловьев ответил на оскорбление актера Евгения Гришковца, который заявил, что ему «тесно в стране» с журналистом.

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Все новости / Политика / Соловьев возмутился приглашением Олега Кашина на передачу «60 минут»
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