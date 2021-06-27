Уровень воды в реке Амур существенно снизился

Хабаровск, 27 июня. Уровень воды главной пресноводной артерии Дальневосточного региона понизился до отметки 840 см. Вода постепенно покидает населенные пункты Магдагачинского района Амурской области.

Обнадеживающую отметку реки Амур зафиксировали в районе села Черняево, где паводок ощутимо идет на спад. Также от воды освободились дома в селе Толбузино и приусадебные участки в деревне Кузнецово.

По мере того, как наводнение отступает, спасатели начинают ликвидировать его последствия. Так, проводятся работы по очищению территории от мусора, дезинфекции, а также оказывается адресная помощь по заявкам жителей. В частности сотрудники МЧС выносят из домов мебель на улицу для просушки. Кое-где уже начали откачивать воду из домов и сушить здания.

Несмотря на хорошие новости, мониторинг гидрологической обстановки региона ведется круглосуточно. Специалисты также осматривают ЛЭП на предмет повреждения. Кроме того, в Магдагачинском районе была создана комиссия для оценки полученного от стихии ущерба, которая проводит прием населения. Всего в ликвидации последствий наводнения участвуют 153 человека и 32 единицы техники.

Ранее стало известно число пострадавших от наводнения в Ялте. По словам экспертов, всего на себе испытали удар стихии 24 крымчанина, из них один погиб, а двое пропали без вести, сообщало URA.RU.