Швейцарские ученые рассказали, при каких болезнях помогает зеленый чай

Женева, 27 июня. Зеленый чай способен помочь человеку побороть многие недуги. Ученые рассказали, какой сорт напитка позволяет укрепить здоровье.

Недавнее исследование ученых из Швейцарии, опубликованное в журнале Psychopharmacology, показало, что чай может лечить слабоумие. Благодаря напитку происходит увеличение краткосрочной синоптической пластичности мозга. Чай благоприятно влияет на когнитивные функции органа, подчеркнул профессор Боргвард из Психиатрической университетской клиники в Швейцарии.

Экстракт мелиссы улучшает стимуляцию внимания и памяти. Он благоприятно воздействует на мозг при лечении болезни Альцгеймера. Также для организма полезен чай с женьшенем, т. к. он обладает стимулирующим эффектом, расширяя при этом капилляры и улучшая кровообращение.

Полезен для здоровья и чай с розмарином. Этот напиток помогает сконцентрироваться и снижает умственную усталость.

Употребление некоторых продуктов может облегчить состояние пациентов, страдающих от артрита. Как сообщалось ранее, полезные вещества в их составе влияют на симптомы заболевания.