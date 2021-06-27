Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июня 12:47
12:42
Экономика
Подорожание электричества и газа в Литве объяснили оживлением мировой экономики
12:41
Происшествия
Мужчина избил соседку кочергой по голове в Калининградской области
12:41
Весь мир
Иран больше не намерен передавать МАГАТЭ данные о работе своих ядерных объектов
12:39
Происшествия
Бастрыкин поручил центральному аппарату СК изучить ситуацию с COVID-19 в «Артеке»
12:38
Евро 2020
Полузащитник сборной Хорватии Перишич не сыграет с Испанией на Евро из-за COVID-19
12:35
Происшествия
Подросток из Башкирии утонул после неудачного прыжка с обрыва
12:35
Шоу-бизнес
Певица Анастасия Спиридонова перестала скрывать беременность
12:33
Общество
Овощной смузи оказался в разы полезнее фруктового
12:33
Общество
МЧС предупредило о ливне и граде, которые накроют Москву в ближайшие часы
12:30
Происшествия
Полумарафонец умер на дистанции во Львове за 200 метров до финиша
Все новости

Швейцарские ученые рассказали, при каких болезнях помогает зеленый чай

Общество
Швейцарские ученые рассказали, при каких болезнях помогает зеленый чай
flickr.com

Женева, 27 июня. Зеленый чай способен помочь человеку побороть многие недуги. Ученые рассказали, какой сорт напитка позволяет укрепить здоровье.

Недавнее исследование ученых из Швейцарии, опубликованное в журнале Psychopharmacology, показало, что чай может лечить слабоумие. Благодаря напитку происходит увеличение краткосрочной синоптической пластичности мозга. Чай благоприятно влияет на когнитивные функции органа, подчеркнул профессор Боргвард из Психиатрической университетской клиники в Швейцарии.

Экстракт мелиссы улучшает стимуляцию внимания и памяти. Он благоприятно воздействует на мозг при лечении болезни Альцгеймера. Также для организма полезен чай с женьшенем, т. к. он обладает стимулирующим эффектом, расширяя при этом капилляры и улучшая кровообращение.

Полезен для здоровья и чай с розмарином. Этот напиток помогает сконцентрироваться и снижает умственную усталость.

Употребление некоторых продуктов может облегчить состояние пациентов, страдающих от артрита. Как сообщалось ранее, полезные вещества в их составе влияют на симптомы заболевания.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Швейцарские ученые рассказали, при каких болезнях помогает зеленый чай
ученые здоровье чай
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru