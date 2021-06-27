МЧС продолжает эвакуацию подтопленного села в Амурской области

Благовещенск, 27 июня. Спасатели продолжают эвакуировать жителей села Сергеевка, где затопило 204 жилых дома, сообщили Федеральному агентству новостей в региональном главке МЧС.

В Благовещенск вернулся теплоход «Альбатрос», который доставил в населенный пункт продукты, генераторы и другие предметы первой необходимости. На его борту в административный центр прибыли 14 жителей Сергеевки.

Незадолго до этого пассажирский теплоход «Амур-2010» выполнил специальный рейс для эвакуации. По предварительным данным, покинуть подтопленное село были готовы около 50 человек. Накануне большую часть удалось вывезти в город.

По информации Амурского ЦГМС, уровень воды в Амуре продолжает повышаться. У поселка Ленинское вода поднялась на 10 см.