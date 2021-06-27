Дошкольник утонул в реке под Тверью

Тверь, 27 июня. Шестилетний ребенок погиб в Калининском районе, недалеко от деревни Устье.

Трагедией обернулось купание несовершеннолетнего в реке Тверце. Вероятно, ребенок находился рядом с водоемом вместе с семьей, которая не смогла уследить за дошкольником. Какое-то время мальчик мог быть предоставлен сам себе, считают правоохранители.

По факту гибели шестилетнего ребенка прокуратура Тверской области организовала проверку. Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего, в частности будет дана оценка действиям местной администрации по благоустройству мест для купания.