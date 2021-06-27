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Федерико и Энрико Кьеза стали первыми отцом и сыном, которые забили на ЧЕ

Евро 2020
Федерико и Энрико Кьеза стали первыми отцом и сыном, которые забили на ЧЕ
Global Look Press  /  LiveMedia/Reporter Torino

Лондон, 27 июня. Футболист сборной Италии установил своеобразный рекорд на Евро-2020. Спортсмены Федерико и Энрико Кьеза стали первыми сыном и отцом, забившими на чемпионате Европы.

Сборная Италии, успешно вышедшая в плей-офф, провела матч против Австрии. Автором первого гола в ворота противника стал итальянский полузащитник Федерико Кьеза. В июне 1996 года его отец Энрико забил единственный гол в ворота сборной Чехии, матч завершился со счетом 1:2. Для нападающего Италии мяч стал первым и последним на ЧЕ. Таким образом, спортсмены стали первыми забившими по голу отцом и сыном в истории турнира.

Итальянская команда успешно прошла 1/8 финала, обыграв Австрию со счетом 2:1. Матч проходил на лондонском стадионе «Уэмбли», сообщает «Мир 24». В четвертьфинале им предстоит сыграть против победителя пары Бельгия — Португалия.

Главный тренер итальянской команды Роберто Манчини, оценивая игру команды, заявил, что Италия не должна была доводить игру до дополнительного времени, разрешив все в основное.

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Все новости / Евро 2020 / Федерико и Энрико Кьеза стали первыми отцом и сыном, которые забили на ЧЕ
футбол евро-2020 кьеза
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