В BuzzFeed высмеяли сообщения американцев о российском микроволновом оружии

Вашингтон, 27 июня. Спецслужбы США полагают, что российские военные могут применять секретное микроволновое оружие. Такие сообщения являются полным вымыслом, полагают обозреватели BuzzFeed.

В Вашингтоне думают, что подобное секретное вооружение могло применяться россиянами в отношении американских дипломатов в Гаване. Речь идет о неких микроволновых боевых системах, которые, воздействуя на людей, ухудшают их самочувствие, передает «ПолитРоссия».

Отчеты американских разведчиков обычно не содержат какие-либо реальные доказательства и основываются на догадках, отметили аналитики. По их мнению, с таким же успехом можно предположить, что еще и космические пришельцы бродят над головами американцев.

В 2016 году один американский дипломат обратился с жалобами на головокружение и головные боли. Спустя время на похожие симптомы пожаловался еще один представитель дипведомства. В итоге образовалась целая волна слухов о якобы секретном российском оружии, которое было применено в отношении 95 человек.

«Путаница усугубляется тем, что в деле фигурируют разные симптомы. <…> Две медицинские бригады, лечившие пострадавших дипломатов, пришли к совершенно разным выводам», — добавили авторы BuzzFeed.

Ранее сообщалось, что американские спецслужбы не смогли убедить Белый дом в отсутствии инопланетян. В США всерьез занялись рассмотрением около 120 инцидентов с неопознанными летательными объектами.

Также недавно сайт 360tv.ru рассказал, что жители США подозревают власти страны в сокрытии информации про НЛО. Наиболее недоверчивыми оказались люди в возрасте от 18 до 34 лет.