Два человека погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля под Брянском

Брянск, 27 июня. ДТП в Севском районе унесло жизни двух человек. Пострадавших пришлось доставать из машины спасателям. Авария произошла на 517-м километре трассы Москва — Киев.

По предварительной информации, водитель автомобиля Лада-212140 врезался в стоявший на проезжей части грузовой автомобиль Mercedes Benz. В результате столкновения водитель и 28-летний пассажир отечественной легковушки погибли на месте.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Медицинская экспертиза установит состояние водителей на момент аварии.

Ранее два человека пострадали при массовом ДТП в Брянске. В аварии участвовали три автомобиля, один из которых загорелся после столкновения.