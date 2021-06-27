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Два человека погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля под Брянском

  /   Обновлено: 27 июня 2021 11:54
Происшествия
Два человека погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля под Брянском
gibdd.ru  /  Официальный сайт Госавтоинспекции

Брянск, 27 июня. ДТП в Севском районе унесло жизни двух человек. Пострадавших пришлось доставать из машины спасателям. Авария произошла на 517-м километре трассы Москва — Киев.

По предварительной информации, водитель автомобиля Лада-212140 врезался в стоявший на проезжей части грузовой автомобиль Mercedes Benz. В результате столкновения водитель и 28-летний пассажир отечественной легковушки погибли на месте.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Медицинская экспертиза установит состояние водителей на момент аварии.

Ранее два человека пострадали при массовом ДТП в Брянске. В аварии участвовали три автомобиля, один из которых загорелся после столкновения.

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