Европейский медицинский центр может объявить о переходе к оценке бизнеса перед IPO

Москва, 27 июня. Одна из крупнейших клиник, Европейский медицинский центр, может объявить об IPO. Глава компании Андрей Яновский считает обоснованной оценку бизнеса по «бразильскому» подходу.

Гендиректор медицинского оператора не стал комментировать информацию о первичном размещении бумаг ЕМС. Однако в интервью для РБК ранее он заявлял, что компания рассматривает размещение не как инструмент для привлечения дополнительных средств для сделок.

Европейский медицинский центр основал французский бизнесмен Андре Кобулофф в 1989 году. В 2006-м компанию продали одной из российских аптечных сетей, которая, в свою очередь, перепродала ее акционеру «Нидана» Игорю Шилову. В настоящий момент он является основным акционером с долей более 70%.

Большая часть российских подростков считает бизнес привлекательным. Согласно опросу, проведенному аналитическим центром НАФИ, среди преимуществ предпринимателей — высокий социальный статус и возможность заниматься любимым делом.